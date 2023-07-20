台牌跨界黑松C&C氣泡飲、HELLO KITTY 打造當季最消暑與最萌穿搭

對抗炎熱氣候一直是服裝產業每到夏季的最大課題，於是plain-me此次便攜手飲料品牌黑松C＆C，透過簡約設計、清新風格詮釋亮麗色彩，呈現出讓人視覺消暑的系列服飾與配件，吸引了消費者關注。而台牌女裝ROCKCOCO則是跨界HELLO KITTY打造「微笑小花園」 系列服飾，藉由各式花朵圖案點綴，帶來又萌又療癒的設計，看了就心情愉悅。

黑松C&C氣泡飲，總能帶給消費者充滿活力、快樂愉悅的印象，於是plain-me便以此形象創作專屬手繪插圖，融氣泡飲經典檸檬、葡萄口味特色，推出黃色、紫色元素的限定短袖上衣及PM旅行小包，帶來從面料到色彩都清新的舒適體驗。值得一提的是系列聯名刺繡短褲，使用防潑水尼龍面料製成，手感輕薄、組織扎實帶挺度。而且表面做防潑水處理，具有良好機能、耐磨、實用特性，微鬆版型加上膝上長度，整體視覺顯瘦及高挑褲口開衩設計，穿著時更加靈活。口袋採用網布材質，涼爽透氣，不因流汗而貼在皮膚感到不適。

女裝ROCKCOCO跨界HELLO KITTY打造「微笑小花園」 系列服飾，藉由各式花朵圖案點綴，帶來又萌又療癒的設計。圖／ROCKCOCO提供

而女裝ROCKCOCO此次透過滿版的HELLO KITTY印花或電繡手法，結合寬鬆剪裁，推出微笑小花園系列。提供經典黑、白色系款式的連帽上衣與T恤之外，更有符合夏季的粉紅、灰藍配色，讓HELLO KITTY的萌感外觀更加可愛又有療癒感。全系列皆使用材質親膚柔軟的棉質面料製成，就算是炎熱夏日，穿著起來也很透氣，不用擔心惱人的黏膩悶熱感。

黑松C&C氣泡飲，總能帶給消費者充滿活力、快樂愉悅的印象，於是plain-me便以此形象創作專屬手繪插圖。圖／plain-me提供

ROCKCOCO X HELLO KITTY微笑小花園系列連帽上衣，1,780元。圖／ROCKCOCO提供

ROCKCOCO X HELLO KITTY微笑小花園系列短版T恤，1,380元。圖／ROCKCOCO提供

plain-me X C&C聯名拼色老帽，1,280元。圖／plain-me提供

ROCKCOCO X HELLO KITTY微笑小花園系列T恤，1,580元。圖／ROCKCOCO提供

ROCKCOCO X HELLO KITTY微笑小花園系列T恤，1,580元。圖／ROCKCOCO提供

plain-me X C&C聯名PM旅行小包，1,280元。圖／plain-me提供

plain-me X C&C聯名夏日衝浪圖T恤，1,280元。圖／plain-me提供