「奎克咖啡」限時2天飲品買1送1、加碼精釀啤酒買1送2

一年之中最熱節氣「大暑」將至，人氣咖啡廳奎克咖啡大玩「不降溫，就降價」，7月22日至7月23日推出「人氣飲品買一送一」快閃優惠。

這次買一送一優惠包含「奎克咖啡」全新系列「極致茶歐蕾」，其中「胭脂貴妃荔香歐蕾」拼配來自印度、肯亞與斯里蘭卡三大茶產區的特級紅茶，佐以飽滿香甜的荔枝風味，輕盈果香與溫潤茶味齊燦舌尖。

活動期間至黑浮國際餐飲APP「優惠票券區」領取「奎克｜酷夏大暑飲品買一送一」票券。於活動期間，憑券即可至奎克咖啡全台門市享外帶「經典義式／極致茶歐蕾／純萃鮮果飲買一送一」。

除了人氣飲品買一送一快閃活動，奎克咖啡同時祭出「精釀啤酒醉優惠」好康。即日起至「黑浮國際餐飲集團APP」領取優惠票券，即享「精釀啤酒買一送二」，三款口味一次滿足。「海光晨霧白啤酒」使用檸檬乾、芫荽籽釀造帶出獨特的花果香氣；經典「曙光之歌黃金愛爾蘭啤酒」擁有金黃色的酒體和獨特花香與香草味；「無人蜜境水蜜桃精釀啤酒」以台灣新鮮水蜜桃果汁、大麥芽與酵母揉和而成。