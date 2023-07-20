父親節蝦皮購物「7.25商城狂購節」爸爸好禮5折起 最高現省近3萬元
父親節將至，你開始煩惱怎麼慶祝了嗎？帶爸爸吃美食享受之餘，也別忘了健康才是最大的資產。根據蝦皮購物觀察，「運動用品」、「美妝保健」名列近2個月站內40～70歲男性用戶熱銷品類前5名，尤其「保健食品、營養品」銷量更是驚人。瞄準父親節送禮需求，蝦皮購物「7.25商城狂購節」提前攜手品牌旗艦店限時下殺5折起，更精選多款健康好物祭出甜蜜價，搭配商城85折起神券3C品類最高再折5,000元。
蝦皮購物「7.25商城狂購節」於7月25日當天5大時段攜手品牌旗艦店祭出夯品限時5折起優惠，更網羅多樣照顧健康的好禮，7月25日凌晨0點「iPhone 14 128GB」直降破萬元、限時優惠價14,480元；中午12點「未來實驗室8D Plus極手感按摩墊」限時5折優惠價1,699元；下午6點「達摩本草90% Omega-3專利深海魚油」限時優惠價1,190元，重量訓練不可少的「Myprotein乳清蛋白」同樣直降5折限時優惠價1,899元；晚上8點「Dyson V8 Slim Fluffy SV10K輕量無線吸塵器」限時優惠價9,999元；晚上10點原價42,800元的「輝葉COZY FIT律動奇機2.0」限時優惠價14,999元，可在家輕鬆運動。
除了多項商品豪祭破盤優惠之外，蝦皮購物「7.25商城狂購節」聰明搭配站上「商城299元起免運」、「商城85折起」雙重領券優惠，免運最高再折5,000元。
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