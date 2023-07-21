想起小時候熱衷收集的Hello Kitty？7-ELEVEN「超商磁鐵」回來了！限量角色曝光網淚：回憶殺

image source: FB／7-ELEVEN

文／蔡瓅萱

超商時常會和各種人氣IP推出聯名商品，只要在消費的時候累積點數或是加價購，就能得到可愛的周邊產品，不同時期的聯名集點活動也會帶起風潮，成為特別的回憶。像是多年前7-ELEVEN曾經推出的「Hello Kitty磁鐵」就曾帶起一陣流行，也成為不少人的童年回憶。近期有網友發現，超商又再度出現「送磁鐵」的活動，小時候的記憶完全被喚醒，引發熱討論。

超商磁鐵又回來了！「完全就是小時候收集的回憶」

原PO在Dcard發文，表示自己到7-ELEVEN消費，買了兩瓶飲料，被店員告知只要再加10元就可以獲得史努比磁鐵。拿到可愛的磁鐵後原PO表示「完全就是小時候收集的回憶」，「以前跟家人很瘋狂蒐集史努比卡套跟磁鐵，當時就只缺那一個紅毛城的，在附近7-11怎麼換都換不到，最後拜託我同學好不容易拿到，很多回憶都跑出來了。」

近期7-ELEVEN的思樂冰、國民便當，再加上史努比磁鐵，都讓原PO覺得好像回到小時候，對比時尚、美妝界流行的「Y2K」風格，也讓他覺得這股「復古」風潮是不是也開始吹到超商，代表著童年回憶的超商磁鐵，引來不少人留言討論，「現在懷舊風當道」、「回憶殺欸」、「不知道有沒有推出蒐集用的板子，這樣才是完美復刻」、「懷念啊啊啊」、「以前史努比卡套我也有蒐集」。

近一週「史努比」熱門討論有哪些？除了史努比磁鐵還有選秀節目

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，在「史努比」近一週的熱門探索概念中，出現了「史努比磁鐵」，以及7-ELEVEN能夠加價換史努比磁鐵的「飲料抽抽樂」活動，顯出在有關於史努比的話題中，7-ELEVEN推出的磁鐵是熱門討論點之一。

▲史努比近一週探索概念。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

除了史努比磁鐵外，在探索概念中也出現了史努比的好友「胡士托」。此外，選秀節目《全民造星V》也出現在探索概念中，原因為其中一名人氣選手詹仕偉的英文名字為「Snoopy」，受到該選手影響，探索概念中也有其他節目相關字詞，如另一名選手「Lyman」、「全民投票」等等。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年07月12日至2023年07月18日。

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