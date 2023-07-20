遠百寶慶店7月24日熄燈暫時說再見 徐旭東預告新商場模樣

位於台北西門町台北最資深的百貨公司，1972年開幕的遠東百貨寶慶店，因目前商場營業面積過小、樓地板高度也不足，不符合現在大型商場需求，遠百決定要讓寶慶店「重新開始」將原地拆除重建，最後營業日為7/24晚上6點閉店熄燈，連續營業51年的遠百寶慶店要暫時說再見。

今天包括遠東集團董事長徐旭東、遠百總經理徐雪芳、遠東集團創新長徐國安與重要廠商代表一起前往寶慶店，與老主顧道感謝。而現場也見徐雪芳在合唱團歌聲中，因為不捨頻頻拭淚。徐旭東則預告，未來的全新店型，不只是百貨，同時也是mall、shopping center、entertainment center，是一個mix的全新概念，也充滿挑戰。

徐旭東回憶遠百寶慶店開幕之時，還有二、三成空櫃，那時創辦人跟他說，要努力找東西進來。當時蠻辛苦的，51年前經濟沒那麼發達，進口貨稅率更是不得了，那時他花了半年以上時間才把品牌找齊，以前是來得人多，但東西不夠。

反觀現在，徐旭東指出，現在純粹百貨不合時宜，無法滿足顧客需求，西門町要有娛樂，新的大樓花很大功夫，要滿足民眾需求、要有趣，未來將來是城市裡的entertainment center，過程會是很大的挑戰。做零售業最重要一點，要跟著潮流走，世界變化很大，只有一個辦法，要更努力、了解消費者。