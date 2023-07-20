遠百寶慶店7月24日熄燈暫時說再見 徐旭東預告新商場模樣
位於台北西門町台北最資深的百貨公司，1972年開幕的遠東百貨寶慶店，因目前商場營業面積過小、樓地板高度也不足，不符合現在大型商場需求，遠百決定要讓寶慶店「重新開始」將原地拆除重建，最後營業日為7/24晚上6點閉店熄燈，連續營業51年的遠百寶慶店要暫時說再見。
今天包括遠東集團董事長徐旭東、遠百總經理徐雪芳、遠東集團創新長徐國安與重要廠商代表一起前往寶慶店，與老主顧道感謝。而現場也見徐雪芳在合唱團歌聲中，因為不捨頻頻拭淚。徐旭東則預告，未來的全新店型，不只是百貨，同時也是mall、shopping center、entertainment center，是一個mix的全新概念，也充滿挑戰。
徐旭東回憶遠百寶慶店開幕之時，還有二、三成空櫃，那時創辦人跟他說，要努力找東西進來。當時蠻辛苦的，51年前經濟沒那麼發達，進口貨稅率更是不得了，那時他花了半年以上時間才把品牌找齊，以前是來得人多，但東西不夠。
反觀現在，徐旭東指出，現在純粹百貨不合時宜，無法滿足顧客需求，西門町要有娛樂，新的大樓花很大功夫，要滿足民眾需求、要有趣，未來將來是城市裡的entertainment center，過程會是很大的挑戰。做零售業最重要一點，要跟著潮流走，世界變化很大，只有一個辦法，要更努力、了解消費者。
作為擁有許多資深老主顧的遠百寶慶店，改裝可不是一昧的擁抱年輕客群就可以，徐旭東說，我兒子女兒喜歡去的地方，我也很喜歡去，不是說年輕人喜歡的，我老人家就不愛，我反而比他們更喜歡新潮的東西，50歲以上的人反而比年輕人更有錢消費啊，所以如何去mix，這很有趣，所以說零售業很有挑戰。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言