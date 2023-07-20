一看就想買！LE CREUSET浪漫柔粉紫登場　下廚變得浪漫

在家做料理，不管是自己吃、或是給家人朋友吃，不要只是弄得油煙四溢，反而料理也是一件優雅與浪漫的事情。從鍋具、餐具開始，就來場浪漫的料理手法吧！法國品牌LE CREUSET推出全新SHALLOT柔粉紫系列鍋具瓷器，展現出典雅與高貴氣質，更呈現出品牌的美學風格。

在紫色中，增添粉色調的溫婉甜美，LE CREUSET的柔粉紫呈現出獨一無二的優雅感，也是各位消費者，一看到就想買的全新廚具。提到粉紫色調，就能帶來浪漫唯美的形象。

整體的柔粉紫，也是呼應莫蘭迪色系，還能與不同深淺的色系相稱，更能呈現出百搭的風格，譬如與杏仁奶茶、蛋白霜等淺色系相搭時，呈現脫俗淡雅氛圍；跟粉橘色搭配，有著高貴的優雅感。

做料理的過程，重點是呈現出愜意與自信，使用自己看了心情好的鍋具瓷器，更讓料理這件事情，為每個人帶來療癒感。

柔粉紫推出多款鍋型，包括燉煮用典藏圓鐵鍋，適合拌炒的典藏媽咪鐵鍋，可以煮出米飯料理的萬用窈窕鑄鐵鍋，還有多樣化料理方式都適合的山茶花鐵鍋、山茶花燉飯鐵鍋等。