最新無腦刷神卡是它！LINE Bank聯名信用卡海外3%回饋 限時「貓爪抓」貼圖免費下載

現代民眾越來越習慣透過網路、行動裝置進行各種消費與享受各種便利服務，純網銀出現之後，連開戶都能在線上輕鬆完成。目前用戶數第一的純網銀LINE Bank近日宣布推出2項全新服務：LINE Bank聯名信用卡及LINE Bank證券交割帳戶。「LINE Bank聯名信用卡」由LINE Bank 攜手聯邦銀行、渣打銀行合作發行，結合最萌的熊大、兔兔、莎莉卡面，搶攻新「無腦刷神卡」寶座，不分聯邦LINE Bank聯名卡或渣打LINE Bank聯名卡，通通免登錄、不用搶名額，享有國內消費刷卡2%、海外消費不限國家刷卡3%，繳保費也享1%回饋，而且都是「現金回饋無上限」。只要有LINE Bank帳戶，24小時都能一指申請聯名信用卡，如果同時擁有2張聯名信用卡，最高賺2,600元等值好禮。

回應客戶對帳戶投資理財功能的需求，LINE Bank也攜手富邦證券推出LINE Bank證券交割帳戶，作為國內第一家與證券公司合作證券交割的純網銀，LINE Bank讓用戶最快3分鐘即可完成證券交割開戶及證券戶「線上」申辦，24小時都可以在LINE上輕鬆登入LINE Bank，並且於主帳戶頁面管理資金及申辦各項服務，體驗順暢的線上證券交割開戶流程。

目前LINE Bank快金融平台上已提供轉帳、帳戶綁定、快點卡綁定、股票交割帳戶、即時給點、分期信貸、循環信貸、聯名信用卡、網路投保等多項服務，LINE Bank也預告未來將持續推出財富管理相關產品，例如多元理財、外匯服務等，後續也將與AFTEE先享後付、計程車叫車服務LINE TAXI進行串接合作。