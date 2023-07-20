台人瘋瑞士復甦率達9成 業者力推夏日來瑞士水畔度假

滑雪勝地瑞士，就算到了夏天也一樣充滿豐富趣味的旅遊資源。瑞士國家旅遊局統計指出，去年10月台灣邊境開放後，台灣遊客的需求穩步增長，今年1到4月與2019年同期相比，整個大中華區的市場復甦率達到近30%，而台灣市場的復甦率更達到近90%。時序進入夏季，瑞旅遊也推出「我需要清爽夏日，我需要瑞士」主題，推廣蘇黎世、日內瓦、琉森、提契諾州及日內瓦湖區，推薦眾多夏日瑞士清涼的旅遊選擇。

瑞士商務辦事處處長陶方婭表示，夏季是瑞士最美麗的時刻，充滿了活力與活動，在這個季節裡，瑞士的藍天碧水、綠草如茵，呈現了令人陶醉的自然景觀，高聳入雲的雪山、清澈見底的湖泊河壯觀的瀑布都在等待著旅客的探索。在推廣瑞士夏季旅遊的旅程中，期待與台灣各大旅行業者緊密合作，將瑞士夏季的美麗與魅力傳播給我們台灣的遊客。

瑞士國家旅遊局大中華區主任常典娜表示，瑞士旅遊業經過2022年的强勁復甦後，於2023年進入高速發展階段。2023年第一季，遊客在瑞士停留達947萬1721夜次，已超越最高歷史紀錄2019年，相比增長1.8%。遊客主要來自菲律賓、東南亞、巴西、瑞士、美國和海灣國家等地區。去年10月台灣市場開放後，台灣遊客的需求穩步增長，今年1到4月與2019年同期相比，整個大中華區的市場復甦率達到近30%，而台灣市場的復甦率更達到近90%。

而夏天遊瑞士，可以享受河流、湖泊、瀑布等，歐洲最大的河流均發源於瑞士，衆多的湖泊不僅作爲景觀，也是瑞士人的日常生活，無論是最大的湖泊或者較小的山間湖泊，亦或是貫穿城市的河流，遊客都可以享受一場放鬆的暢遊。瑞士還擁有大量河流，流經迷人的村莊和城鎮。這些河水非常乾淨，在河裡游泳是許多地方的夏日流行，比如蘇黎世和日內瓦。

瑞旅局也推薦旅客可到瑞士水畔度假，水上愛好者的城市體驗，可探索蘇黎世的SUP立槳。日內瓦市中心可以欣賞到Jet d‘Eau噴泉及其新的Anneau Aquatique環形平台美景。從歷史悠久的Lavaux村莊到令人目眩神迷的Rochers de Naye山峰和日內瓦湖的原始水域，參觀蒙投裡維埃拉就像走進了一張明信片。

瑞士的很多城市小鎮都有噴泉及雕塑，獨特的設計和有趣的故事吸引著遊客。夏季除了提供遊客飲水，還有特別的城市噴泉沐浴，噴泉花盤大賽等精彩體驗。琉森的夏日水上酒吧遊客可以在這座城市眾多時尚的夏日酒吧享用一杯清爽的飲品，同時欣賞琉森湖絕佳的美景。日內瓦湖畔有眾多可欣賞湖景的露臺酒吧。城市屋頂之上也有美食之選，下班後在高處一邊喝杯放鬆的飲料一邊欣賞目所能及的夕陽水景。在瑞士的很多城市裡，你會發現湖泊河流離你如此接近。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康