星巴克 X BLACKPINK 18款新品齊發！7/25開賣 套組必搶

今夏最期待的新品之一，星巴克與大勢韓團BLACKPINK合作推出聯名新品來了！包括以BLACKPINK為靈感結合星巴克最具標誌性的飲品星冰樂，以及總計18款商品將於7月25日全門市及線上門市上市，其中有6款商品可先行登錄成為星禮程會員於7月24日搶先購買。

星巴克與BLACKPINK也首次合作推出「BLACKPINK草莓巧克力風味星冰樂」，發想自BLACKPINK的Born Pink專輯，以燕麥奶為基底，結合草莓風味糖漿與深濃摩卡醬、巧克力碎粒，最後擠上粉色的草莓風味鮮奶油及點綴BLACKPINK心型巧克力風味裝飾，粉與黑的時髦色調，呼應了BLACKPINK的標誌性配色。7月25日全門市推出，7月23日至24日可登入星巴克APP，以行動預點功能搶先品嘗。

星迷們不可錯過的的「BLACKPINK限定版星冰樂套組」，包含BLACKPINK草莓巧克力風味星冰樂乙杯，及BLACKPINK Reusable cup可重複使用杯款大杯容量乙個，可重複使用杯款選用BLACKPINK標誌性的粉色，搭配隨興的文字線條及黑色吸管，帶來翻玩夏天的樂趣，套組組合價依飲品容量自280元起至320元。

7月24日起，於門市凡購買BLACKPINK限定版大杯(含)以上星冰樂套組或單筆消費滿300元，還可獲限定版BLACKPINK貼紙組乙張，不累贈，贈完為止。

星巴克也與LINE Pay聯手打造社群專屬送禮平台的「LINE Pay星巴克星意禮」，響應推出「一週限定」BLACKPINK草莓巧克力風味星冰樂四杯組，應援價600元 (原價720元)，7月25日上午10點起在「LINE Pay星巴克星意禮」平台一週限期銷售。