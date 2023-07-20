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85℃一次推28支全新茶飲！「短袖褲裙日」享第二杯半價

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
大暑短褲裙日優惠出爐。圖／85℃提供
大暑短褲裙日優惠出爐。圖／85℃提供

85℃全台門市換新茶飲菜單，以四種新茶湯基底「初露綠茶」、「淺焙青茶」、「厚焙烏龍」和「慢熟紅茶」，推出28支全新茶飲、即起全台上市。此外，選在2023年最熱的節氣大暑，7/22和7/23推出「大暑短袖褲裙日」，只要穿著短袖、短褲或短裙，到門市消費「就是海岩」或「職人特調」系列等8款飲品，即享第二杯半價。

85℃嚴選全新升級的四款基底茶，都有獨特合適的水溫才能煮茶，也各有黃金秒數的煮茶時間。業者透露，新茶湯好喝的祕密，在於四種茶湯製茶過程各有不同，以茶色由淺到深，分為綠茶、青茶、烏龍茶和紅茶，就以初、淺、厚、慢做區別。初即淺、厚即慢，四種基底配合內容物及調味，蘊釀碰撞出28支新茶飲菜單。

目前85℃全台門市皆已換上新茶飲菜單，分為六大類「茶農鮮摘」基底茶，「就是海岩」、「厚調奶茶」、「牧場直送」鮮奶系列、「職人特調」與「季節限定」，分別以四種茶湯激盪出28支全新茶飲。新手嘗鮮推薦喝「檸檬烏龍」，老饕茶癡推薦「紅茶拿鐵」，絕不踩雷推薦「就是海岩青茶」，最愛花香推薦「初露綠茶」。

7/22和7/23兩天推出的「大暑短袖褲裙日」，優惠茶飲包括就是海岩紅茶、就是海岩綠茶、就是海岩青茶、就是海岩烏龍、檸檬烏龍、啡常烏龍、初露多多綠和橙香烏龍，最低平均每杯不到38元。

大暑 牧場

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