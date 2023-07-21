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外媒譽為此生必看！倫敦西區原版音樂劇「最後那五年」全面啟售

聯合新聞網／ 聯合數位文創
今年九月，倫敦西區原版音樂劇「最後那五年」即將首度降臨台灣。圖／聯合數位文創提供。
今年九月，倫敦西區原版音樂劇「最後那五年」即將首度降臨台灣。圖／聯合數位文創提供。

被外媒評為此生必看的音樂劇「最後那五年」（The Last Five Years），2001年於芝加哥首演，隨後2002年在外百老匯登場、2006年於倫敦西區演出，至今已獲得眾多獎項肯定，也被翻譯成多國語言，並在世界各國舞台感動數萬名觀眾，2020年更以嶄新大膽的形式回歸倫敦。今年九月，倫敦西區原版音樂劇「最後那五年」即將首度降臨台灣，9/30至10/7在台北表演藝術中心藍盒子盛大開演！原汁原味還原倫敦西區演出，堅強陣容絕不能錯過！

三度獲東尼獎作曲家生涯代表作

「最後那五年」是由三度獲得東尼獎的作曲家傑森．羅伯特．布朗（Jason Robert Brown）改編自身經歷的音樂劇，也是最受歡迎的雙人音樂劇之一，榮獲戲劇桌獎最佳作曲獎以及最佳作詞獎。本劇以16首歌曲交織出男女主角相戀、結婚、淡漠、終究離婚的五年歲月，呈現兩人之間的悲歡離合。劇中每一首歌皆由布朗創作，從女主角凱西演唱的知名曲目"Still Hurting"，到男主角傑米輕快動感的"Moving Too Fast"，隨著動人的旋律及極具穿透力的歌聲，觀眾無不沉浸在"L5Y"的喜怒哀樂中。

「最後那五年」不僅是首度來台，也是100%自英國倫敦西區Garrick Theatre版本搬來的演出。圖／聯合數位文創提供。
「最後那五年」不僅是首度來台，也是100%自英國倫敦西區Garrick Theatre版本搬來的演出。圖／聯合數位文創提供。

100%倫敦西區卡司首度來台

「最後那五年」不僅是首度來台，也是100%自英國倫敦西區Garrick Theatre版本搬來的演出。本次採雙卡司演繹，由Lenny Turner、Josh Barnett飾演男主角傑米，SuRie、Stephanie Marion飾演女主角凱西，倫敦西區陣容完美詮釋「最後那五年」中的甜蜜與心酸，為台灣觀眾帶來全新的感受。

外媒譽為必看的外百老匯經典

「最後那五年」講述男女主角在愛情裡遭遇到相愛的甜蜜與相處的窘境，全劇由兩位演員及五位樂手組成，融合許多不同音樂風格，包含流行、爵士、藍調、民謠等，舞台看似簡單，觀眾卻能在演出過程深刻體會到現代人愛情的不同面向，投射到自己的經歷，想起生命中曾經有過或正在發生的悸動、渴望與心碎。

演出現代愛情裡的笑與淚

故事講述男主角傑米（Jamie）是個事業起飛的作家，女主角凱西（Cathy）則是位面臨事業低谷的演員，儘管如此，他們很快墜入愛河、步入禮堂，堅信找到了幸福。然而，隨著傑米的小說大賣，逐漸在事業和感情之間掙扎、失衡，凱西卻沒有戲約、無戲可演，同時看著另一半的成功與光鮮，生活重心的差異使兩人漸行漸遠，最終導致分手。隨著歌聲的渲染力及現場樂隊演奏，逐一牽動觀眾的情緒往上疊加，彷彿就像與男女主角一起經歷這五年的點點滴滴。

劇中的每個橋段逐一牽動觀眾的情緒往上疊加，彷彿就像與男女主角一起經歷這五年的點點滴滴。圖／聯合數位文創提供。
劇中的每個橋段逐一牽動觀眾的情緒往上疊加，彷彿就像與男女主角一起經歷這五年的點點滴滴。圖／聯合數位文創提供。

最好入門的倫敦西區音樂劇

「最後那五年」被譽為最經典的愛情音樂劇，巡演橫跨四大洲、超過全球20座城市，更曾被改編搬上大銀幕。本次演出規格及卡司完全比照倫敦西區形式，但票價相對其他國外演出更為親民，對沒看過倫敦西區音樂劇的觀眾來說，是最適合的入門選擇！

倫敦西區原版音樂劇「最後那五年」將在9/30至10/7於台北表演藝術中心藍盒子演出，想一睹東尼獎金牌作曲家代表作的你、對音樂劇有興趣的你、想觀賞首度於台灣演出的新劇碼的你，歡迎與我們一同進入劇場，感受倫敦西區音樂劇的魅力，觀賞這齣享譽國際的經典作品，千萬別錯過！購票請至 udn售票網，更多演出資訊請參閱節目官網

倫敦 音樂劇 愛情

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