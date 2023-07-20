SHARP除菌冰箱 PCI主動除菌 封存食材鮮度 任意門冰箱左右皆可開 熱銷日本30年

夏普獨家左右開任意門除菌冰箱。 圖／夏普 提供

夏日炎炎 不怕冰箱細菌蔓延時序進入夏日炎炎的季節，天氣愈來愈熱，這也使得冰箱有沒有”除菌功能”成為購買冰箱的重要指標之一。夏天的高溫容易加速食物腐敗滋生細菌，夏普SHARP的［除菌冰箱］搭載PCI自動除菌離子，能分解冰箱內浮游黴菌的表層蛋白質，及清除附著細菌，經實測數據顯示，可維持長時間除菌，並依據開關門頻率、環境溫度等偵測技術，主動釋放PCI自動除菌離子，隨時保持冰箱內部清潔，有效抑制細菌滋生，維持食材新鮮度，實現「冰進去，鮮出來」 ，讓全家吃得更安心健康。

夏普除菌冰箱除了擁有獨家的PCI自動除菌離子技術外，水潤冰鮮室及雪藏清脆蔬果室也能確保食材的水潤和新鮮，能更長效地保持蔬果的最佳狀態；此外，急速冷凍室，可以快速冷卻60˚C熱物，也能迅速冷凍食材，最大程度保留其營養價值和口感。

我家也有小叮噹 獨家左右開任意門夏普獨家專利技術不僅止於健康除菌，備受日本家庭讚譽的「左右開任意門」技術，廣受日本主婦的喜愛，已經熱銷日本30年。冰箱門軸與固定滑片的獨特結構設計，從任一側開啟，另一側將自動轉換為門軸，不再受限於放置空間或裝潢設計，使用者可更直覺的操作，隨意左開或右開，實現便利新體驗。加上同級最薄63cm機身深度，不浪費空間、完美融入廚房，有如Doraemon的任意門就在你家。

會講話的冰箱？任意門2.0 每一次開箱都有驚喜問候夏普的任意門除菌冰箱也是AIoT智慧冰箱，可遠端連結SHARPCOCORO HOME，不論距離有多遠，都可透過”夏普留言機”功能，預錄語音留言，傳遞重要訊息，陪伴從無聲變有聲，時時刻刻為家人生活加溫。