台鐵訪日本鐵道取經 明年底高雄站試辦新型月台安全門

為進一步提升行車及旅運安全，台鐵局官員前往日本考察日本鐵路公司。台鐵局長杜微表示，日本大阪梅田車站月台安全門已實用化，加大的開門空間能配合不同車型、車門的位置不一，台鐵局會參考評估，明年底於高雄站試辦啟用。

台鐵這次率隊參訪日本，針對推動安全管理系統（SMS）、第三方驗證、建立安全文化及設置月台安全門等議題向日方取經。

杜微等人7月18日赴阪神電鐵總社，拜訪社長久須勇介，並和運輸部部長箕浦幹也、營業課長永野敦史等人會唔，聽取簡報後就行車運轉、人員考核、教育訓練等方面交換意見。他隨後搭乘電車至梅田車站，實地參觀阪神電鐵為「2025世界博覽會」所做新建設施現場。該站不但增加月台寬度、改善進出動線、還增設了月台安全門，防止旅客墜落。

7月19日轉赴JR西日本旅客鐵道公司，拜會社長長谷川一明、副社長中村圭二郎、安全推進部／安全研究所所長前田洋明等人，並進行2個半小時的會議，就SMS安全管理系統、人性化管理、人員訓練、及安全改革充分交換意見。當天下午再赴JR西考動館及員工訓練中心參觀，對各類重大事故的起因、處理改善，以及當前JR西員工訓練軟硬體的辦理情形，做深入了解。

一行人又和關西大學榮譽教授安部誠治會面，因安部等人將於7月24日至29日受交通部邀請訪台，分享日本推動鐵道安全經驗，並辦理專題研討會，台鐵局說，台鐵將借助其建議，落實改革方向，此次會面亦向其先致謝。

杜微表示，日本經驗確實有助台鐵加速進行改革，像此次在梅田車站看到的月台安全門已經實用化，加大的開門空間能配合不同車型、車門的位置不一，台鐵局會參考評估，明年底如期在高雄站試辦啟用，並視其效能編訂計畫，擴展至其他車站。