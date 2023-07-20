快訊

台灣人去日本當「神隱少女」？錢湯打工甘苦日記

女子世足賽登場在即 主辦地奧克蘭驚傳槍響 連槍手在內已3人喪生

所有權纏訟10年落幕 美法院判決「兩蔣日記」歸我國史館

台鐵訪日本鐵道取經 明年底高雄站試辦新型月台安全門

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
杜微表示，日本經驗確實有助台鐵加速進行改革，像此次在梅田車站看到的月台安全門已經實用化，加大的開門空間能配合不同車型，台鐵局會參考評估，明年底如期在高雄站試辦啟用，並視其效能編訂計畫，擴展至其他車站。本報資料照片
杜微表示，日本經驗確實有助台鐵加速進行改革，像此次在梅田車站看到的月台安全門已經實用化，加大的開門空間能配合不同車型，台鐵局會參考評估，明年底如期在高雄站試辦啟用，並視其效能編訂計畫，擴展至其他車站。本報資料照片

為進一步提升行車及旅運安全，台鐵局官員前往日本考察日本鐵路公司。台鐵局長杜微表示，日本大阪梅田車站月台安全門已實用化，加大的開門空間能配合不同車型、車門的位置不一，台鐵局會參考評估，明年底於高雄站試辦啟用。

台鐵這次率隊參訪日本，針對推動安全管理系統（SMS）、第三方驗證、建立安全文化及設置月台安全門等議題向日方取經。

杜微等人7月18日赴阪神電鐵總社，拜訪社長久須勇介，並和運輸部部長箕浦幹也、營業課長永野敦史等人會唔，聽取簡報後就行車運轉、人員考核、教育訓練等方面交換意見。他隨後搭乘電車至梅田車站，實地參觀阪神電鐵為「2025世界博覽會」所做新建設施現場。該站不但增加月台寬度、改善進出動線、還增設了月台安全門，防止旅客墜落。

7月19日轉赴JR西日本旅客鐵道公司，拜會社長長谷川一明、副社長中村圭二郎、安全推進部／安全研究所所長前田洋明等人，並進行2個半小時的會議，就SMS安全管理系統、人性化管理、人員訓練、及安全改革充分交換意見。當天下午再赴JR西考動館及員工訓練中心參觀，對各類重大事故的起因、處理改善，以及當前JR西員工訓練軟硬體的辦理情形，做深入了解。

一行人又和關西大學榮譽教授安部誠治會面，因安部等人將於7月24日至29日受交通部邀請訪台，分享日本推動鐵道安全經驗，並辦理專題研討會，台鐵局說，台鐵將借助其建議，落實改革方向，此次會面亦向其先致謝。

杜微表示，日本經驗確實有助台鐵加速進行改革，像此次在梅田車站看到的月台安全門已經實用化，加大的開門空間能配合不同車型、車門的位置不一，台鐵局會參考評估，明年底如期在高雄站試辦啟用，並視其效能編訂計畫，擴展至其他車站。

台鐵 日本 杜微

延伸閱讀

影／安倍昭惠歡迎晚宴 賴清德舉「這3事」安倍對台是這麼溫暖

5年入院43次！日本媽疑為詐領保險金 不給9歲女兒吃飯還餵瀉藥

連偷3次！台女橫掃日本無人店餃子 店家看監視器傻眼：好大膽

日戰研論壇兵推 國防院：台灣有效阻登陸共軍推進

相關新聞

台鐵訪日本鐵道取經 明年底高雄站試辦新型月台安全門

為進一步提升行車及旅運安全，台鐵局官員前往日本考察日本鐵路公司。台鐵局長杜微表示，日本大阪梅田車站月台安全門已實用化，加...

米其林星廚林泉攜手咖啡冠軍王策 推出精品咖啡搭月餅秋禮

米其林星廚、MMHG湘樂餐飲集團 （MUME Hospitality Group）創辦人林泉，攜手沖煮冠軍咖啡師王策，以...

蔬食者也能吃的韓式料理！「YACHE」玩遊戲贏免費啤酒

自今年5月開幕的「야채 YACHE 野菜韓式蔬食」，主打將蔬食與韓式料理相互結合，打造出「黑蒜雪濃嫩豆腐鍋」、「春川香辣...

王品「石二鍋」首度插旗永和！連5天「會員點數加倍」

迎接夏日，王品旗下的「12MINI快煮鍋」重新推出帶有南洋氣息的「綠咖哩鍋」，還有泰式打拋豬肉飯、麻辣鴨血豆腐同步登場。...

韓劇男神池昌旭現身Giorgio Armani快閃店 駕馭夏日粉色穿搭散發「小鮮肉感」

針對夏日出遊裝扮需求，義大利高級時裝品牌Giorgio Armani推出了Mare春夏系列，並於全球各個主要海濱度假勝地，打造主題快閃店。而最近一站來到新加坡，為此品牌還邀請了韓劇男神池昌旭擔任開幕嘉賓，現身專賣店前的他一身輕鬆寫意的夏日粉色裝束，除了帥度加倍之外，更有網友覺得他幾乎跟10年前的模樣毫無差異。

「粉」時髦！Valentino城市野營夏季限定打卡點在這

范倫鐵諾（Valentino）自即日起至8月27日期間於台北信義區的繁華核心商圈的微風南山，推出「V風粉夏PINK PP...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦