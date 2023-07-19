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米其林星廚林泉攜手咖啡冠軍王策 用精品咖啡搭月餅

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
全新口味「月夜茉莉」洋溢茉莉花香，清新可人。圖／MMHG湘樂餐飲集團提供。
全新口味「月夜茉莉」洋溢茉莉花香，清新可人。圖／MMHG湘樂餐飲集團提供。

米其林星廚、MMHG湘樂餐飲集團 （MUME Hospitality Group）創辦人林泉，攜手沖煮冠軍咖啡師王策，以風味探索結合咖啡佐食（Coffee pairing）為概念，共同推出「漫月花園」限量中秋月餅禮盒。「漫月花園」平裝盒990元、精裝盒1,980元，即日起開放訂購；於8月13日前訂購並完成付款，享85折優惠。

星廚林泉自法式甜點概念出發，以探索花園風味為主軸，挑選在地水果與花卉入餅，推出兩款全新口味「覆盆子荔枝玫瑰」與「月夜茉莉」；同時也保留去年兩款人氣口味「金沙奶黃流心」、「秘製XO醬」。

「覆盆子荔枝玫瑰」利用飽滿荔枝的清甜圓潤，融入覆盆子的誘人果酸，與口感溫和的細膩豆餡揉合，尾韻玫瑰花瓣帶來輕盈香氣。「月夜茉莉」將滑順清香的茉莉花揉捏入餡，風味淡雅香醇。

「金沙奶黃流心」嚴選屏東頂級紅土鹽漬鴨蛋，醇厚軟綿的卵黃內餡包裹金黃熔岩流心，一口咬下外皮鬆軟、鹹甜交織的濃郁流沙緩綿而出，入口即化。「秘製XO醬」內餡包含細膩滑順的蓮蓉、頂級新鮮干貝與蝦米，再以秘製辛辣醬翻炒製成XO醬，層次豐富、鮮中帶辣。

搭配4款月餅，VWI by CHADWANG團隊推出無對外販售的兩款特調咖啡——單品豆「踏尋花路」與配方豆「落日紅蘊」。前者帶有純白野薑花香氣與明亮酸度，適合搭配「月夜茉莉」與「金沙奶黃流心」月餅。後者選用風味強烈的厭氧日曬豆，搭以風味乾淨的水洗豆來柔化厭氧處理的發酵感，搭配「覆盆子荔枝玫瑰」與「秘製XO醬」月餅，更能帶出濃厚迷人的果實感與成熟風味。

VWI咖啡濾泡包有單品豆「踏尋花路」（左）與配方豆「落日紅蘊」。圖／MMHG湘樂餐飲集團提供。
VWI咖啡濾泡包有單品豆「踏尋花路」（左）與配方豆「落日紅蘊」。圖／MMHG湘樂餐飲集團提供。
「漫月花園」平裝盒包括廣式月餅，「金沙奶黃流心」與「秘製XO醬」雙口味4入，VWI咖啡濾泡包兩款2入。圖／MMHG湘樂餐飲集團提供。
「漫月花園」平裝盒包括廣式月餅，「金沙奶黃流心」與「秘製XO醬」雙口味4入，VWI咖啡濾泡包兩款2入。圖／MMHG湘樂餐飲集團提供。
「漫月花園」精裝盒包括廣式月餅4口味8入，VWI咖啡濾泡包兩款4入。圖／MMHG湘樂餐飲集團提供。
「漫月花園」精裝盒包括廣式月餅4口味8入，VWI咖啡濾泡包兩款4入。圖／MMHG湘樂餐飲集團提供。
「漫月花園」平裝盒990元（右），精裝盒1,980元。圖／MMHG湘樂餐飲集團提供。
「漫月花園」平裝盒990元（右），精裝盒1,980元。圖／MMHG湘樂餐飲集團提供。
全新口味「覆盆子荔枝玫瑰」尾韻帶有玫瑰香氣，口味獨特且深邃。圖／MMHG湘樂餐飲集團提供。
全新口味「覆盆子荔枝玫瑰」尾韻帶有玫瑰香氣，口味獨特且深邃。圖／MMHG湘樂餐飲集團提供。

月餅 荔枝 咖啡

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