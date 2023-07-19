蔬食者也能吃的韓式料理！「YACHE」玩遊戲贏免費啤酒

自今年5月開幕的「야채 YACHE 野菜韓式蔬食」，主打將蔬食與韓式料理相互結合，打造出「黑蒜雪濃嫩豆腐鍋」、「春川香辣炒G」等特色餐點，滿足蔬食者的多元用餐喜好。即日起至7月31日期間，特定時段還有骰子遊戲，勝利者即可免費獲得韓國啤酒1瓶。

隸屬於養心餐飲旗下的「YACHE野菜韓式蔬食」，以傳統的韓屋風格作為設計靈感來源，店內的餐飲主題也是呈現韓式烹調手法的蔬食料理。主推的「黑蒜雪濃嫩豆腐鍋」，以獨門黑蒜配方調配湯頭，並加入豆漿及植物奶增添湯頭風味，每份450元。其他還有馬鈴薯排骨嫩豆腐鍋、安東大醬嫩豆腐鍋等韓式鍋物。

另外使用素食肉與魚板、年糕、高麗菜與韓式辣醬製成的「春川香辣炒G」搭配上拉絲起司，香辣之餘也帶有奶香，每份258元。同時店內亦提供脆薯煎餅、辣KIMCHI煎餅、半半炸G、YACHE招牌石燒拌飯等多種韓式代表料理。根據業者表示，除了蔬食料理之外，店內約有4成料理為全素料理，增添民眾的用餐選擇。

即日起至7月31日期間，店內推出夏日限定啤酒活動，每週二、週日的19:00～20:00，服務人員會逐桌與顧客挑戰「骰子比大小」，獲勝者即可獲得價值180元的韓國啤酒1瓶。

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