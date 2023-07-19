王品「石二鍋」首度插旗永和！連5天「會員點數加倍」

迎接夏日，王品旗下的「12MINI快煮鍋」重新推出帶有南洋氣息的「綠咖哩鍋」，還有泰式打拋豬肉飯、麻辣鴨血豆腐同步登場。另外為慶祝「石二鍋 永和永利店」開幕，還有會員點數加倍的限時優惠。

自7月20日起，「12MINI快煮鍋」再度推出經典的「綠咖哩鍋」，以綠辣椒、香茅等多種香料熬煮而成的湯底，帶有椰奶香氣與辛香，每份200元。副食也新增「泰式打拋豬肉飯」，藉由豬絞肉與辛香料、蕃茄、九層塔等食材的組合，帶來香辣的滋味，單點49元，鍋物換購價25元。同時還有「麻辣鴨血豆腐」同步登場，每份39元，搭配金桔檸檬冰沙，組合價69元。