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王品「石二鍋」首度插旗永和！連5天「會員點數加倍」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
石二鍋即將正式插旗永和。圖／王品提供
石二鍋即將正式插旗永和。圖／王品提供

迎接夏日，王品旗下的「12MINI快煮鍋」重新推出帶有南洋氣息的「綠咖哩鍋」，還有泰式打拋豬肉飯、麻辣鴨血豆腐同步登場。另外為慶祝「石二鍋 永和永利店」開幕，還有會員點數加倍的限時優惠。

自7月20日起，「12MINI快煮鍋」再度推出經典的「綠咖哩鍋」，以綠辣椒、香茅等多種香料熬煮而成的湯底，帶有椰奶香氣與辛香，每份200元。副食也新增「泰式打拋豬肉飯」，藉由豬絞肉與辛香料、蕃茄、九層塔等食材的組合，帶來香辣的滋味，單點49元，鍋物換購價25元。同時還有「麻辣鴨血豆腐」同步登場，每份39元，搭配金桔檸檬冰沙，組合價69元。

除此之外，同為王品旗下的「石二鍋」也將於7月21日首度插旗永和，開設「永和永利店」。為慶祝新店開幕，開幕前5日，王品瘋美食App會員消費可享瘋點數加倍送，最高享6%點數回饋，下次結帳可享1點折抵1元。

麻辣鴨血豆腐搭配金桔檸檬冰沙，組合價69元。圖／王品提供
麻辣鴨血豆腐搭配金桔檸檬冰沙，組合價69元。圖／王品提供
12MINI快煮鍋「綠咖哩鍋」重新回歸，每份200元。圖／王品提供
12MINI快煮鍋「綠咖哩鍋」重新回歸，每份200元。圖／王品提供
12MINI快煮鍋新增副食「泰式打拋豬肉飯」。圖／王品提供
12MINI快煮鍋新增副食「泰式打拋豬肉飯」。圖／王品提供

豬肉 永和 美食

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