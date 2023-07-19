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「粉」時髦！Valentino城市野營夏季限定打卡點在這

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
「V風粉夏PINK PP限定城市野營」活動自即日起至8月27日止於微風南山與信義威秀中間戶外草皮舉辦。記者孫曼／攝影
「V風粉夏PINK PP限定城市野營」活動自即日起至8月27日止於微風南山與信義威秀中間戶外草皮舉辦。記者孫曼／攝影

范倫鐵諾（Valentino）自即日起至8月27日期間於台北信義區的繁華核心商圈的微風南山，推出「V風粉夏PINK PP限定城市野營」活動，結合高訂精神與Outdoor戶外風氣，從帳篷、露營桌椅、盪鞦韆、到義式冰淇淋車，以單色符號將戶外野營昇華成充滿奢華感的時尚派對，打造出屬Valentino的夏日粉色世界，現場更設有結合在地特色水果的限定「PINK PP粉紅夏日」火龍果風味義式冰淇淋，打造都市限定時尚野營新據點。

PINK PPPink PP代表了一種張力十足的時尚宣言，是范倫鐵諾創意總監Pierpaolo Piccioli創意發想，以研發品牌色彩為目的而與彩通（Pantone）攜手合作，特地創作出專屬品牌的顏色，並以此單一色彩演繹簡約精髓，演化出無窮的可能。「V風粉夏PINK PP限定城市野營」活動是全球唯一結合glamping概念的戶外PINK PP活動，除了拍照打卡和限定冰淇淋，現場更有機會獲得品牌的獨家精美時尚禮物。活動期間每週一到四開放至晚上8點；五六日至晚上9點為止。

「V風粉夏PINK PP限定城市野營」活動限定「PINK PP粉紅夏日」火龍果風味義式冰淇淋。記者孫曼／攝影
「V風粉夏PINK PP限定城市野營」活動限定「PINK PP粉紅夏日」火龍果風味義式冰淇淋。記者孫曼／攝影
「V風粉夏PINK PP限定城市野營」活動自即日起至8月27日止於微風南山與信義威秀中間戶外草皮舉辦。記者孫曼／攝影
「V風粉夏PINK PP限定城市野營」活動自即日起至8月27日止於微風南山與信義威秀中間戶外草皮舉辦。記者孫曼／攝影
「V風粉夏PINK PP限定城市野營」活動限定販售義式冰淇淋，每球100元。記者孫曼／攝影
「V風粉夏PINK PP限定城市野營」活動限定販售義式冰淇淋，每球100元。記者孫曼／攝影
「V風粉夏PINK PP限定城市野營」活動自即日起至8月27日止於微風南山與信義威秀中間戶外草皮舉辦。記者孫曼／攝影
「V風粉夏PINK PP限定城市野營」活動自即日起至8月27日止於微風南山與信義威秀中間戶外草皮舉辦。記者孫曼／攝影
「V風粉夏PINK PP限定城市野營」活動自即日起至8月27日止於微風南山與信義威秀中間戶外草皮舉辦。記者孫曼／攝影
「V風粉夏PINK PP限定城市野營」活動自即日起至8月27日止於微風南山與信義威秀中間戶外草皮舉辦。記者孫曼／攝影

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