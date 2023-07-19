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Gaggenau暖盤機功能智慧升級 最高80度可變身發酵箱、自製果乾

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Gaggenau全新改款暖盤機升級加熱系統，溫控、慢煮、保溫、烘乾、發酵多元應用釋放烹飪潛能。圖／Gaggenau提供
Gaggenau全新改款暖盤機升級加熱系統，溫控、慢煮、保溫、烘乾、發酵多元應用釋放烹飪潛能。圖／Gaggenau提供

操作介面從旋鈕式升級全新觸控面板，溫度範圍與預設行程都一目了然，4項預設行程提供了合適的溫度範圍建議。記者黃筱晴／攝影
操作介面從旋鈕式升級全新觸控面板，溫度範圍與預設行程都一目了然，4項預設行程提供了合適的溫度範圍建議。記者黃筱晴／攝影
去高級餐廳吃牛排時，一定有發現盤子都熱熱的，讓美味料理不因承裝器皿而快速降溫、影響風味。而「暖盤機」這個以往被視為廚房配角的家電，在德國頂級廚電品牌Gaggenau的巧思下，操作介面、加熱系統與智慧聯網功能改版大升級，打破「暖盤機只能預熱杯盤」的既定印象，淋漓盡致地應用其「恆定低溫加熱」的核心功能，將暖盤機升級為更全面的多功能烹調設備，精準掌控溫度，為頂級客群帶來更多烹調靈感。

Gaggenau將暖盤機操作介面從旋鈕式升級全新觸控面板，溫度範圍與預設行程都一目了然，4項預設行程提供了合適的溫度範圍建議，包括預熱杯具（40～60°C）、預熱餐盤器皿（50～70°C）、保溫食物（60～80°C）與低溫烹調（70～80°C），亦可自行在30～80°C自選合適的溫度。而全新的加熱系統更是改款的一大亮點，提供精準恆溫控制與均勻穩定的加熱效果，可化身為發酵箱、乾果機甚至慢燉機，不僅可單獨作為低溫烹調設備使用，亦可滿足備餐過程中解凍、保溫等延伸需求，為居家料理帶來更多變化與可能性。

體驗會中Gaggeanu邀請近期當紅西班牙私廚SINESTESIA by palm的Dani主廚挑戰用暖盤機料理一日三餐，主廚表示，除了穩定控溫，80°C更是能完整保留食材營養的健康溫度，有了暖盤機就像多了廚房幫手，備餐過程幫助解凍、保溫或是發酵，讓料理過程變得更從容。

暖盤機現也首度加入Gaggenau智慧聯網廚電的行列，透過Home Connect App，可更精準設定溫度、預約烹調時間、設定計時器、或是存取「我的最愛」常用設定，不確定要用幾度、熱多久的時候，發酵麵糰、融化巧克力、製作優格、解凍食材、自製果乾都可以輕鬆設定完成。

近期，義大利時尚家電品牌Smeg則是跳脫繽紛風格，推出全新「智慧加熱感應爐」，以優雅黑色玻璃面板設計，使用7200W專業大功率火力快速導熱，觸控面板輕鬆滑動即可調整火力、計時，採用3區加熱爐面設計，搭載14段火力調節，高效加熱技術搭配精準控溫，可集中導熱加快烹調過程，還可自動偵測鍋具尺寸，跨區彈性調整加熱區域。

代理Smeg系列大小家電的PINYAN品硯美學廚電即日起至7月23日於台北、新竹限時推出夏季特賣會，旗下代理多個歐美品牌Smeg、Falmec、Blendtec、WESCO的廚房家電、嵌入式大型家電，以及廚房小物、各式配件陳列品與福利品全面3.9折起，別錯過入手精品家電最佳時機。

Smeg復古冰箱、咖啡機、烤麵包機等國際精品家電特惠3.9折起。圖／品硯美學廚電提供
Smeg復古冰箱、咖啡機、烤麵包機等國際精品家電特惠3.9折起。圖／品硯美學廚電提供
暖盤機改款的加熱系統提供精準恆溫控制與穩定加熱效果，為烹調帶來全新可能性。圖／Gaggenau提供
暖盤機改款的加熱系統提供精準恆溫控制與穩定加熱效果，為烹調帶來全新可能性。圖／Gaggenau提供
SINESTESIA by palm主廚Dani挑戰用暖盤機料理一日三餐。圖／Gaggenau提供
SINESTESIA by palm主廚Dani挑戰用暖盤機料理一日三餐。圖／Gaggenau提供
透過Home Connect App預設的食譜，可更輕鬆設定加熱溫度與時間。記者黃筱晴／攝影
透過Home Connect App預設的食譜，可更輕鬆設定加熱溫度與時間。記者黃筱晴／攝影
Smeg智慧感應加熱爐，3區加熱爐面設計，搭載14段火力調節，精準控溫加快烹調過程。圖／品硯美學廚電提供
Smeg智慧感應加熱爐，3區加熱爐面設計，搭載14段火力調節，精準控溫加快烹調過程。圖／品硯美學廚電提供

廚房 低溫 品牌

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