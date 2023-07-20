「與神同行」音樂劇台灣首演 觀眾一致好評：不看會後悔
音樂劇版「與神同行」十八日在台北新光影城首映，飾演劇中要角解怨脈的演員「崔印亨」也現身力挺，超有親和力的互動讓粉絲笑開懷，現場座無虛席、反應熱烈，紛紛推薦：「不看會後悔。」八月在全台新光影城上映。
電影「與神同行」二Ｏ一七年上映，全新的地獄面貌及感人劇情震撼全球，這部賣座電影的原著作品是韓國高人氣漫畫，而這次來台上映的「音樂劇」版本，保留了原著大部分劇情，比電影版更有看頭的是，還原了重要人物「律師」一角，在十八日的首映會中，觀眾對「律師」角色印象深刻，演唱歌喉、戲劇張力都令人驚豔，大讚韓國音樂劇演員實力驚人。音樂劇的版本除了劇情還原漫畫之外，演員唱功、以及對嚴肅議題恰到好處的幽默呈現，都給現場觀眾全新體驗。
除了「與神同行」之外，一同來台的還有催淚神作「如蝶翩翩」，與影視作品有不一樣的聽覺效果，即將躍上大銀幕。早鳥優惠八四折好評延長，現正於udn售票網熱賣中，由聯合數位文創及新光影城共同主辦的兩部韓國音樂劇「與神同行：地獄篇」、「如蝶翩翩」，七月至八月於全台新光影城獨家上映，購票請上udn售票網（與神同行 https://reurl.cc/LAlV3L、如蝶翩翩 https://reurl.cc/lDylkq），客服專線(02) 2649-1688（每日09:00~18:00）。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言