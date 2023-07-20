「與神同行」音樂劇台灣首演 觀眾一致好評：不看會後悔

音樂劇版「與神同行」十八日在台北新光影城首映，飾演劇中要角解怨脈的演員「崔印亨」也現身力挺，超有親和力的互動讓粉絲笑開懷，現場座無虛席、反應熱烈，紛紛推薦：「不看會後悔。」八月在全台新光影城上映。

電影「與神同行」二Ｏ一七年上映，全新的地獄面貌及感人劇情震撼全球，這部賣座電影的原著作品是韓國高人氣漫畫，而這次來台上映的「音樂劇」版本，保留了原著大部分劇情，比電影版更有看頭的是，還原了重要人物「律師」一角，在十八日的首映會中，觀眾對「律師」角色印象深刻，演唱歌喉、戲劇張力都令人驚豔，大讚韓國音樂劇演員實力驚人。音樂劇的版本除了劇情還原漫畫之外，演員唱功、以及對嚴肅議題恰到好處的幽默呈現，都給現場觀眾全新體驗。