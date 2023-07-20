金石堂夏日活動 迪士尼商品展與希望書包 給孩子最美好的暑假

金石堂限定門市「迪士尼商品主題展」只到7/31（一）。圖／金石堂提供

孩子們最期待的暑假終於到來，一直關注親子閱讀、兒童學習的金石堂推出暑期活動，邀請大朋友與小朋友一起在書店裡度過美好夏日。與今夏在中正紀念堂展出的《迪士尼動畫展》合作，適逢迪士尼百年議題推出主題商品展，只要在金石堂網路與限定門市購買參展商品滿額，即有機會獲得展覽門票。同時也邀請廣大讀者一起做公益，認購「 希望書包 」為弱勢孩童的開學做準備。

華特迪士尼動畫工作室成立一百週年，《迪士尼動畫展》來台展出數百件珍貴手稿、原畫，娓娓道來40部經典動畫作品的幕後創作故事。金石堂與展覽合作推出「 迪士尼商品主題展 」，參展商品全面75折起，邀請讀者們在看展前先透過主題書籍了解迪士尼迷人的角色與經典故事，而在看完展後意猶未盡時，可以透過閱讀重返迪士尼魔法世界，並將喜愛的迪士尼商品一次帶回家。

即日起至7月31日，於金石堂網路「迪士尼動畫主題展」消費滿$699即可獲得《迪士尼動畫展》門票乙張，數量有限贈完為止。金石堂特定 門市 （汀州店、信義店、和平店）亦推出迪士尼主題商品展，除了限量滿額贈票活動，凡購買迪士尼商品即可憑消費明細至展覽現場以優惠價360元購票（原價420元）。看完展覽的讀者至上述三間門市購買主題商品、出示購票憑證，並消費滿500元即可現折30元，詳細活動辦法還請參考展覽 官方網站 。

不只為暑假時光增添歡樂，2023年邁入第九屆的「金石堂希望書包」也預先為弱勢孩童下學期的開學做準備，讓他們的暑假也能夠無憂無慮。緣起於88風災，金石堂攜手家扶基金會、失親兒福利基金會、中華育幼機構兒童關懷協會以及台灣兒童權益聯盟，逐年擴大協助的兒童，至今已募得8萬多個書包，今年更提升目標，希望集結眾人之力為13,763個孩子開啟未來的旅程。即日起金石堂網路及全台門市皆可認購。每成功認購一組，金石堂即致贈每位愛心認購者100元金石堂會員專屬電子禮券。