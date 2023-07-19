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捐血送門票！「台灣美食展」7/20預售優惠票開賣

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
阿里山咖啡冠軍方政倫，從種植到烘焙都用心呵護，打響鄒逐園咖啡品牌。圖／主辦單位提供
阿里山咖啡冠軍方政倫，從種植到烘焙都用心呵護，打響鄒逐園咖啡品牌。圖／主辦單位提供

「台灣美食展」將於8月4日至7日在台北世貿一館登場，主辦單位台灣觀光協會宣布，明(7/20)起預售票開賣，可享9折優惠；7月30日至8月5日於大台北地區17個捐血點，捐一袋血即可兌換1張門票，每人至多兌換2張，限量1萬張。

今年美食展規劃有「金牌特物」、「探索台味」、「異國美食」和「藝鳴驚人」四大展區。集結台灣新鮮食材、美味料理與金牌廚師，邀請民眾在盛夏來一趟味覺冠軍之旅。

其中，國內外咖啡賽事常勝軍的「阿里山鄒築園」，咖啡王子方政倫找到台灣自己的咖啡品種索恩娜，打響阿里山咖啡品牌；「OMAR威士忌」屢獲國際獎項，無論波本花香、雪莉果乾，或是近年推出的煙燻焦香，各有獨特風味與擁護者；隱身台南東山的「大鋤花間咖啡」，以豐富生態孕育出冠軍咖啡豆，稱霸台南，更榮獲亞洲第三殊榮。

大海與陽光醞釀而成的嘉義「林家冠軍烏魚子」，軟Ｑ有彈性，鹹淡適中，為嘉義三冠王之一；獲多屆台中十大伴手禮推薦、世界美食評鑑三冠王大獎的「法布甜檸檬塔」，以台灣農產品結合法式甜點，每一口都是酸甜幸福滋味；人氣排隊名店「法蘭司烘焙」首次參展，以獨家維也納牛奶麵包紅遍全台，銷售冠軍秘密在其培養超過20年的「魯邦種」天然酵母。

除了上述的冠軍大師風味，「大師廚藝秀」更是美食展的焦點，今年推出「冠軍回娘家」，邀請現任中華美食交流協會理事長與川客菜館廚藝總監的駱進漢，以及現為紅皇后川酒館廚藝總監的許文賢，以當年奪冠菜色發想，分享簡易版奪冠菜餚展示與教學，現場還有限量試吃。

7月20日起，可至ibon售票系統、全家FamiPort、萊爾富Hi-Life VIP APP、OK超商OK‧go、udn售票網、Klook，以優惠價購買9折180元預售票。

2023台灣美食展

日期：8月4日~8月7日，10:00~18:00

地點：台北世貿一館（台北市信義區信義路五段5號）

官網：https://www.tcetva.tw/

臉書粉絲專頁：https://www.facebook.com/taiwanculinaryexhibition

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

OMAR島嶼蒸餾的威士忌，呈現最具南投酒廠的獨特風格。圖／主辦單位提供
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法布甜檸檬塔，堅持無添加製作，每一口都是幸福的滋味。圖／主辦單位提供
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美食 咖啡 阿里山

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