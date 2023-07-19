寧夏夜市30攤任選53折！賀「美食通票」上線 西瓜汁1元
台灣小吃享譽國際，為搶攻暑假和來台旅客的龐大商機，Klook與寧夏夜市共同推出全新「寧夏夜市美食通票」，囊括近30間必吃美食、民眾從通票中任選4到8間的方案，可享53折起優惠。
Klook與寧夏夜市在疫情前2019年即展開合作，今年暑假再度攜手，推出全新美食通票，包含夜市老字號和經典必吃近30間攤商與店面，消費者可以在Klook頁面上先預訂，選好4間、5間或8間任選的方案後下訂，預訂完畢後，到訂單頁面中挑選想要吃的美食，蚵仔煎、炙燒骰子牛、地瓜球、炸雞、珍珠鮮奶茶、芒果雪花冰各種夜市經典皆備，搭配得宜、可以吃到第2家就回本。
寧夏夜市觀光協會理事長林定偉表示，今年以來，港澳、韓國和東南亞旅客快速回流，為了讓更多台灣和國際旅客能輕鬆享受「迺夜市」的樂趣，快速找到想吃的道地美食，與Klook合作推出全新美食通票，並採用任選預約的模式，降低現場與客人來回溝通的時間，藉此提高攤商的服務效率。
透過Klook平台15種語系和41種不同支付方式，讓旅客在還沒出門前就先挑選想要吃什麼，現場出示Klook App便能快速兌換，Klook指出，未來也會將此合作模式拓展到其他商圈，讓更多旅客可以用便捷的方式品嘗台灣美食。
為歡慶通票正式上線，Klook於7月21日至23日推出寧夏夜市現場專屬活動，於活動3天來到寧夏夜市，首次加入Klook註冊成為新會員，可以獲得專屬優惠碼，在Klook隱藏頁面下訂就能用1元任選西瓜汁或冬瓜茶，現場兌換領取；已是Klook的用戶，出示Klook註冊頁面就能獲得寧夏夜市美食通票9折專屬優惠，等於最低53折再打9折。
現場預訂寧夏夜市美食通票可再抽日本環球影城買1送1，還有美食抵用金50元、SIM 卡99元、Uber 150元折價券等好禮。相關資訊可參考活動頁面：https://www.klook.com/zh-TW/tetris/promo/tw_mealvoucher/。
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