聽新聞
test
0:00 / 0:00
夏日太熱？補仙氣就好！潤娥示範珠寶這樣搭 蝴蝶自來
時序正式進入夏天，多數時候穿著布料越輕薄、越清涼。夏天穿搭，除了記得補水，也要補充仙氣。怎麼穿少少、穿美美也仙氣？且看潤娥近期為珠寶品牌釋出一系列形象視覺，白色、輕快、仙氣滿滿、蝴蝶自來！
在照片中只見潤娥將長髮綁起，除了讓脖子透氣，也大方秀出耳朵旁使用不對稱的Wulu Echo紅色陶瓷耳環；而當視線再往下，除了飄逸的長髮，潤娥的鎖骨前再戴上兩條同系列的Wulu項鍊，部分使用珍珠母貝、部分運用紅色陶瓷，更加映襯出鎖骨線條的小性感。
而一身白色上衣的潤娥，更在左右兩手分別戴上Wulu Echo的開放式手鐲與手鍊；其中右手的手鍊則在開口處使用了Wulu的葫蘆造型，並展現色彩的對比，而左手的手鍊則以纖細的玫瑰金鍊搭配小巧墜飾。戴、比不戴更仙氣，這個夏天，是不是也參考潤娥的珠寶穿搭呢？
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言