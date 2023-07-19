夏日太熱？補仙氣就好！潤娥示範珠寶這樣搭 蝴蝶自來

時序正式進入夏天，多數時候穿著布料越輕薄、越清涼。夏天穿搭，除了記得補水，也要補充仙氣。怎麼穿少少、穿美美也仙氣？且看潤娥近期為珠寶品牌釋出一系列形象視覺，白色、輕快、仙氣滿滿、蝴蝶自來！

在照片中只見潤娥將長髮綁起，除了讓脖子透氣，也大方秀出耳朵旁使用不對稱的Wulu Echo紅色陶瓷耳環；而當視線再往下，除了飄逸的長髮，潤娥的鎖骨前再戴上兩條同系列的Wulu項鍊，部分使用珍珠母貝、部分運用紅色陶瓷，更加映襯出鎖骨線條的小性感。