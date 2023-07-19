快訊

民進黨打侯不打郭 只因憂「一種選項」打亂布局

反擊！遭控欠債4500萬 魏德聖批郭台強設局「壞人就是壞人」

民生社區共同記憶…北市「新民生戲院」求售 每坪底價僅48萬仍流標

聽新聞
test
0:00 / 0:00

夏日太熱？補仙氣就好！潤娥示範珠寶這樣搭 蝴蝶自來

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
潤娥近期為珠寶品牌釋出一系列形象視覺，白色、輕快，仙氣滿滿、蝴蝶自來。圖／Qeelin提供
潤娥近期為珠寶品牌釋出一系列形象視覺，白色、輕快，仙氣滿滿、蝴蝶自來。圖／Qeelin提供

時序正式進入夏天，多數時候穿著布料越輕薄、越清涼。夏天穿搭，除了記得補水，也要補充仙氣。怎麼穿少少、穿美美也仙氣？且看潤娥近期為珠寶品牌釋出一系列形象視覺，白色、輕快、仙氣滿滿、蝴蝶自來！

在照片中只見潤娥將長髮綁起，除了讓脖子透氣，也大方秀出耳朵旁使用不對稱的Wulu Echo紅色陶瓷耳環；而當視線再往下，除了飄逸的長髮，潤娥的鎖骨前再戴上兩條同系列的Wulu項鍊，部分使用珍珠母貝、部分運用紅色陶瓷，更加映襯出鎖骨線條的小性感。

而一身白色上衣的潤娥，更在左右兩手分別戴上Wulu Echo的開放式手鐲與手鍊；其中右手的手鍊則在開口處使用了Wulu的葫蘆造型，並展現色彩的對比，而左手的手鍊則以纖細的玫瑰金鍊搭配小巧墜飾。戴、比不戴更仙氣，這個夏天，是不是也參考潤娥的珠寶穿搭呢？

一身白色上衣、綁起馬尾的潤娥，透過大量的輕珠寶疊加，產生豐富層次。穿插運用的圖／Qeelin提供
一身白色上衣、綁起馬尾的潤娥，透過大量的輕珠寶疊加，產生豐富層次。穿插運用的圖／Qeelin提供
潤娥身上配戴的Wulu系列珠寶，在輕快的色彩對比中，浪漫動容，也讓珠寶化為隨身的護身符。圖／翻攝自 IG @ qeelinjewellery
潤娥身上配戴的Wulu系列珠寶，在輕快的色彩對比中，浪漫動容，也讓珠寶化為隨身的護身符。圖／翻攝自 IG @ qeelinjewellery
形似於「葫蘆」、也像阿拉伯數字8的Wulu系列，是東方珠寶品牌Qeelin的幾何經典設計。圖／翻攝自 IG @ qeelinjewellery
形似於「葫蘆」、也像阿拉伯數字8的Wulu系列，是東方珠寶品牌Qeelin的幾何經典設計。圖／翻攝自 IG @ qeelinjewellery

珠寶 蝴蝶 潤娥

延伸閱讀

故意還是不小心？張員瑛新照「睫毛膏塗到眼皮」曝妝容瑕疵　化妝師出面解釋「真相」

「親到全身濕」還沒打算停！李俊昊和潤娥2分鐘火熱濕吻「重播100次」　深情對望眼中愛心全拍下

很難相信沒交往！潤娥、俊昊「私下CP互動」閃爆　她一開口他秒懂，小情侶氛圍拉滿

愛情的力量？「歡迎來到王之國」潤娥傳熱戀李俊昊　33歲潤娥無瑕疵美肌靠這些養出來

相關新聞

「陳耀訓蛋黃酥」再度瞬間秒殺！網友泣：10秒就沒了

開賣就秒殺！引發全台瘋搶蛋黃酥熱潮的「陳耀訓蛋黃酥」於7月19日中午12:30開放預購，同樣採拓元售票系統販售每盒980...

萊爾富、圖文創作者「微疼」聯名推2款限量中元普渡箱

搶攻中元商機，萊爾富自7月26日起以「用心Do．平安渡」為主題，祭出「聯名普渡箱」、「成箱商品」優惠方案，攜手擅長繪製鬼...

夏日太熱？補仙氣就好！潤娥示範珠寶這樣搭 蝴蝶自來

時序正式進入夏天，多數時候穿著布料越輕薄、越清涼。夏天穿搭，除了記得補水，也要補充仙氣。怎麼穿少少、穿美美也仙氣？且看潤...

陳吉仲嘉義拚牛奶鳳梨銷日 裝櫃1560箱啟航丸久超市

嘉義民雄牛奶鳳梨拚外銷日本，今天中午農委會主委陳吉仲出席於打貓果菜生產合作社的「嘉義牛奶鳳梨．優鮮啟航日本」記者會，牛奶...

AI超商來了 7-11合作工研院打造「X7」智慧無人商店

AI人工智慧已逐漸改變生活，就連超商都吹起AI風，7-11即與工研院合作，打造全台首家24小時營業的智慧無人商店「X-S...

1.9kg輕量、免手洗淨污分流 伊萊克斯濕拖吸塵器新品解決打掃痛點

消費者對於清潔工具的要求越來越全方位，想要一機搞定乾吸濕拖，又想要輕巧不佔空間，最好還能不弄髒手。伊萊克斯宣布推出品牌首...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦