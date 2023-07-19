陳吉仲嘉義拚牛奶鳳梨銷日 裝櫃1560箱啟航丸久超市

嘉義民雄牛奶鳳梨拚外銷日本，今天中午農委會主委陳吉仲出席於打貓果菜生產合作社的「嘉義牛奶鳳梨．優鮮啟航日本」記者會，牛奶鳳梨裝櫃共1560箱15.6公噸，由日本船昌商事株式會社和台農發股份有限公司採購，這是牛奶鳳梨首次銷售到西日本地區，將在山口縣丸久超市90間門市上架，預估至8月中前每周出口1櫃，外銷達100公噸。

陳吉仲表示，前年228中國把台灣鳳梨斷掉，但農委會與地方政府及合作社農民合作下，去年賣了2萬公噸，去年價格比前年漲2塊，今天已賣1萬7千公噸後面還在持續，鳳梨除走到日本市場，絕對能走到全世界市場。

「我們沒有讓雞蛋放在一個籃子裡面」陳吉仲說，降低單一市場的依賴，以鳳梨為例，未來其實不用回中國市場，勇敢往日本等國際高端市場，產業將更永續；2019年台灣水果外銷有8成是到對岸市場，到去年為止到對岸市場不到2%。

去年中國以外的農產外銷市場大幅成長，第一名是美國、第二名是日本，陳吉仲也舉今年芒果比去年外銷大幅贈加5成，其主要銷日本跟南韓。今天牛奶鳳梨外銷日本活動農委會主委陳吉仲、嘉縣長翁章梁、台農發股份有限公司董事長洪忠修等人到場，見證牛奶鳳梨出口日本啟運典禮。

丸久株式會社社長田中康男在預錄影片中表示，嘉縣鳳梨從今年3月起就在丸久超市上架，銷售成績佳，未來各種嘉義產的優質鳳梨，可以同心協力行銷推廣。

農業處指出，嘉縣鳳梨種植面積1447公頃、年產量約5萬1800公噸，占全國產量13%，其中牛奶鳳梨是嘉縣專屬品種，民雄為全台最大產區，產期在每年7月至9月，生長期約1年10個月。

牛奶鳳梨緩慢熟成特性，造就出幾無纖維的細嫩口感，加上白雪般的牛奶色果肉，糖酸比層次豐富，還帶著淡淡的花香，是其深受消費者喜愛的關鍵。

今年蜜甘味金鑽鳳梨在日本丸久超市銷售佳，獲長期訂單採購，因金鑽產期結束，將由牛奶鳳梨以「夏之雪」品牌接棒出口；縣長翁章梁指出，預估至8月中前每周出口1櫃，外銷量可再增100公噸。