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1顆98元「陳耀訓蛋黃酥」再度瞬間搶空 網友泣：10秒就沒了

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「陳耀訓蛋黃酥」再度瞬間秒殺！網友泣：10秒就沒了

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
陳耀訓蛋黃酥於7月19日限時開賣。圖／摘自「陳耀訓・麵包埠YOSHI BAKERY」FB粉專。
陳耀訓蛋黃酥於7月19日限時開賣。圖／摘自「陳耀訓・麵包埠YOSHI BAKERY」FB粉專。

開賣就秒殺！引發全台瘋搶蛋黃酥熱潮的「陳耀訓蛋黃酥」於7月19日中午12:30開放預購，同樣採拓元售票系統販售每盒980元，且每人限購5盒、限一個取貨日，但仍然瞬間完售，有網友表示「準30分進去，一盒都搶不到，太誇張了」、「進去10秒鐘，全部都說銷售完成」、「今年至少有進步到輸入驗證碼」。

有「蛋黃酥界愛馬仕」封號的「陳耀訓蛋黃酥」，每年只賣中秋節、農曆新年2個檔期，每次開賣不到1分鐘就完售，號稱比陳奕迅演唱會的票還要難搶。

陳耀訓透過FB官方粉專表示：「紅土蛋黃酥是我們團隊在每日製作生產麵包之餘，努力手工製作的。一顆顆親手揉製，是對每顆蛋黃酥能夠完美呈現的責任與堅持。嚴選紅土醃漬鹹蛋黃、減醣豆沙、丹麥冠軍奶油Lurpak，繁複層層技法，詮釋紅土蛋黃酥之香、酥、化口與鹹甜平衡風味。」

「陳耀訓・麵包埠YOSHI BAKERY」FB粉專也提醒網友，「近日多位客人來訊反應，line群組、臉書社團出現與陳耀訓・麵包埠及師傅本人合作團購，以及私底下保證購買服務。也出現以阿耀師傅『假的line對話截圖』及『假的簡訊對話』，博取消費者信任。」陳耀訓的FB官方粉專強調：「在此嚴正聲明，店內紅土蛋黃酥禮盒，只在拓元售票系統銷售，無其他銷售管道，請大家勿購買來路不明的紅土蛋黃酥，以免上當受騙。」

陳耀訓蛋黃酥開賣瞬間完售，雖部份日期顯示仍可訂購，但點進去卻已經銷售一空。圖／摘自拓元售票系統。
陳耀訓蛋黃酥開賣瞬間完售，雖部份日期顯示仍可訂購，但點進去卻已經銷售一空。圖／摘自拓元售票系統。

蛋黃酥 中秋節

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