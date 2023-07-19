「陳耀訓蛋黃酥」再度瞬間秒殺！網友泣：10秒就沒了

開賣就秒殺！引發全台瘋搶蛋黃酥熱潮的「陳耀訓蛋黃酥」於7月19日中午12:30開放預購，同樣採拓元售票系統販售每盒980元，且每人限購5盒、限一個取貨日，但仍然瞬間完售，有網友表示「準30分進去，一盒都搶不到，太誇張了」、「進去10秒鐘，全部都說銷售完成」、「今年至少有進步到輸入驗證碼」。

有「蛋黃酥界愛馬仕」封號的「陳耀訓蛋黃酥」，每年只賣中秋節、農曆新年2個檔期，每次開賣不到1分鐘就完售，號稱比陳奕迅演唱會的票還要難搶。

陳耀訓透過FB官方粉專表示：「紅土蛋黃酥是我們團隊在每日製作生產麵包之餘，努力手工製作的。一顆顆親手揉製，是對每顆蛋黃酥能夠完美呈現的責任與堅持。嚴選紅土醃漬鹹蛋黃、減醣豆沙、丹麥冠軍奶油Lurpak，繁複層層技法，詮釋紅土蛋黃酥之香、酥、化口與鹹甜平衡風味。」