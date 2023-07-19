搶父親節商機 台中市大魯閣新時代推刷卡總回饋16%
搶父親節商機，台中市大魯閣新時代購物中心今起至8月8日舉辦「我的魔法老爸」促銷，主打商品下殺6折起，刷指定銀行最高可獲高達16%的回饋。凡會員回館單筆消費滿888元，還可兌換人氣甜點品牌法芙妮「原味卡滋棒」泡芙，餐飲消費滿299元再抽日本東京雙人來回機票、家庭房住宿等好禮。
大魯閣新時代今年父親節檔期推出全館滿3千元送3百元贈送無上限之回饋，單筆滿8千元加碼送3百元、累積滿3萬5千元再加送1千5百元優惠。如使用彰化銀行信用卡刷滿3萬5千元再送8百元，總回饋高達16%。
日系品牌UNIQLO、宜得利單櫃單筆滿1千5百元加贈曼麗點數2百點，每位卡友最多可獲得4百點，點數可兌換商品券或館內美食餐點。
瞄準年輕市場，大魯閣新時代也一口氣引進4家深受年輕人喜愛的流行女裝品牌，有融合歐美日女性流行文化的「MAJOR MADE」、全台最大衣美購物平台「OB嚴選」、強調美與舒適兼具的韓系平價女裝「tiff」以及主打女性時尚服飾的「felicity」等人氣品牌，將館內二樓打造成流行時尚殿堂，帶給消費者煥然一新購物體驗。
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