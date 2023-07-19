遠百88節百貨服飾滿5000送300 App會員再加碼多賺100

遠東百貨88節檔期7/20起至8/8端出回饋，無論是自用送禮想添購服飾、運動休閒用品或是保健器材、涼夏大家電，都可趁這段時間入手。

7/20起至7/31首12日，百貨服飾當日累計滿5,000元送300元，遠百App會員單筆滿5,000加贈100元，可累贈。整個父親節檔期回饋則有全館HAPPYGO Pay獨享單筆刷5,000元送100元；保健器材單筆滿5,000元送500元、大家電單筆滿10,000元送1,000元。

另外，遠百竹北、新竹大遠百保健器材單筆滿5,000元送600元、大家電單筆滿10,000元送1,100元；遠百竹北7/30前首11日國際精品單筆消費滿10,000元送500元抵用券一張。全檔期遠百桃園滿額加碼，憑7樓男裝遠百App加載具明細單筆發票滿10,000元，加贈300元十足抵用券；在7、8樓男裝專櫃單筆消費滿5,000元贈送樂天平日比賽門票兌換券一張。

此外，刷卡族也有額外優惠，7/20起至7/24首5日持9大銀行信用卡在遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、遠百竹北(7/20至7/30)、新竹大遠百、台中大遠百國際精名品單筆刷10,000元並分6期者送500元。

7/20起至7/31首12日持6大銀行信用卡在數位3C(含APPLE)、MUJI單筆刷10,000元並分6期者送500元。整檔持7大銀行信用卡全館(數位3C、MUJI除外)單筆刷6,000元並分6期者送200元。