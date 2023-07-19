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遠百88節百貨服飾滿5000送300 App會員再加碼多賺100

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
遠東百貨88節檔期7/20起至8/8端出回饋，無論是自用送禮想添購服飾、運動休閒用品或是保健器材、涼夏大家電，都可趁這段時間入手。圖／遠百提供
遠東百貨88節檔期7/20起至8/8端出回饋，無論是自用送禮想添購服飾、運動休閒用品或是保健器材、涼夏大家電，都可趁這段時間入手。圖／遠百提供

遠東百貨88節檔期7/20起至8/8端出回饋，無論是自用送禮想添購服飾、運動休閒用品或是保健器材、涼夏大家電，都可趁這段時間入手。

7/20起至7/31首12日，百貨服飾當日累計滿5,000元送300元，遠百App會員單筆滿5,000加贈100元，可累贈。整個父親節檔期回饋則有全館HAPPYGO Pay獨享單筆刷5,000元送100元；保健器材單筆滿5,000元送500元、大家電單筆滿10,000元送1,000元。

另外，遠百竹北、新竹大遠百保健器材單筆滿5,000元送600元、大家電單筆滿10,000元送1,100元；遠百竹北7/30前首11日國際精品單筆消費滿10,000元送500元抵用券一張。全檔期遠百桃園滿額加碼，憑7樓男裝遠百App加載具明細單筆發票滿10,000元，加贈300元十足抵用券；在7、8樓男裝專櫃單筆消費滿5,000元贈送樂天平日比賽門票兌換券一張。

此外，刷卡族也有額外優惠，7/20起至7/24首5日持9大銀行信用卡在遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、遠百竹北(7/20至7/30)、新竹大遠百、台中大遠百國際精名品單筆刷10,000元並分6期者送500元。

7/20起至7/31首12日持6大銀行信用卡在數位3C(含APPLE)、MUJI單筆刷10,000元並分6期者送500元。整檔持7大銀行信用卡全館(數位3C、MUJI除外)單筆刷6,000元並分6期者送200元。

暑假期間遠百各店也推出諸多親子活動，遠百桃園7/23 14:00朱宗慶打擊樂團在6、7樓舉辦豆莢寶寶巡迴列車活動；遠百竹北7/26至8/7遠百鐵道節系列活動登場；新竹大遠百8/6與新竹市北區親子館、星星國共同合作超人爸爸嘉年華；台中大遠百有親子挑戰賽，8/5舉辦一百秒不NG、8/6推出父親節寶貝運動會；遠百花蓮8/5、8/6打造親子同樂的父親節派對；台南大遠百7/22 13:30推出「水保小小兵水土保持環境教育體驗」；高雄大遠百8/5攜手高雄市政府消防局第一大隊第二中隊共同舉辦「消防小英雄超級夏令營」。

板橋大遠百萬寶龍Montblanc大師傑作系列環遊世界80天Solitaire LeGrand鋼筆，75,000元。圖／遠百提供
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