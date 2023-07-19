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1.9kg輕量、免手洗淨污分流 伊萊克斯濕拖吸塵器新品解決打掃痛點

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
極適家居700輕量無線濕拖吸塵器建議售價16,900元，現在買就送淨汙分流清洗槽。記者黃筱晴／攝影
極適家居700輕量無線濕拖吸塵器建議售價16,900元，現在買就送淨汙分流清洗槽。記者黃筱晴／攝影

消費者對於清潔工具的要求越來越全方位，想要一機搞定乾吸濕拖，又想要輕巧不佔空間，最好還能不弄髒手。伊萊克斯宣布推出品牌首款輕量化UltimateHome極適家居700輕量無線濕拖吸塵器，僅1.9kg輕巧機身，一站式充電座可直立收納常用吸頭配件，方便換上不同清潔吸頭輕鬆滿足各種角落的清潔需求，並具備獨家免手洗淨汙分流系統，無須弄髒雙手即可自動以清水洗淨拖布。

伊萊克斯台灣總經理余倩梅指出，吸塵器產品線相對成熟，成長動能有限，透過功能升級刺激追求複合式多合一功能的消費者換機。相較於目前熱門的掃拖機器人，吸塵器的潔淨度、打掃情境更多元、直立式收納省空間，依舊有其優勢，兩者搭配使用更能相輔相成。

極適家居700輕量無線濕拖吸塵器內含拋光滾刷吸頭、LED免沾手濕拖吸頭、UV床墊電動吸頭、縫隙吸頭、小毛刷吸頭，整體機身超輕巧，高處清潔也不費力，窄身拋光滾刷吸頭同樣前置LED燈，體積減少35%，可更加靈活深入於家中各個牆角、沙發、縫隙角落，AI自動偵測更可針對不同地板材質能自動調整成合適吸力；LED免沾手濕拖吸頭搭配獨家淨汙分流清洗槽，不花力氣自動清洗，內外雙槽更會將淨水與汙水徹底分離。

前陣子Dyson也在台推出首款乾濕全能洗地吸塵器Dyson V12s Detect Slim Submarine，延續品牌原本的強勁馬達吸力，再加上洗地清潔配件「Submarine洗地滾筒吸頭」，透過加濕、吸附 、刮污分離3步驟，可有效去除硬地板上的潑灑液體、污漬和細小碎屑。即日起至7月26日，Dyson於新光三越A11 Dyson體驗店舉辦「Dyson V12s Detect Slim Submarine™乾濕全能洗地大挑戰」，現場報名參與挑戰出了可體驗新品、獲得OUAI波浪捲髮噴霧，完成指定動作還有機會獲得Dyson Airwrap造型器。現場購買Dyson V12s Detect Slim Submarine再加贈市值4,900元的LED隙縫清潔吸頭。

獨家淨汙分流清洗槽，內外雙槽設計自動分流髒水和乾淨水，每次都能用乾淨的水自動清洗拖布。記者黃筱晴／攝影
獨家淨汙分流清洗槽，內外雙槽設計自動分流髒水和乾淨水，每次都能用乾淨的水自動清洗拖布。記者黃筱晴／攝影
Dyson Submarine洗地滾筒吸頭設計結構簡單，每次使用後一鍵拆裝，即可方便清洗污水箱和滾筒。圖／Dyson提供
Dyson Submarine洗地滾筒吸頭設計結構簡單，每次使用後一鍵拆裝，即可方便清洗污水箱和滾筒。圖／Dyson提供
伊萊克斯極適家居700輕量無線濕拖吸塵器，1.9kg輕量化設計使吸塵、濕拖更加輕巧，機身符合人體工學設計，高處清潔也不費力。圖／伊萊克斯提供
伊萊克斯極適家居700輕量無線濕拖吸塵器，1.9kg輕量化設計使吸塵、濕拖更加輕巧，機身符合人體工學設計，高處清潔也不費力。圖／伊萊克斯提供
伊萊克斯極適家居700輕量無線濕拖吸塵器UV床墊電動吸頭可去除塵螨，以及同尺寸小至1微米的微粒。記者黃筱晴／攝影
伊萊克斯極適家居700輕量無線濕拖吸塵器UV床墊電動吸頭可去除塵螨，以及同尺寸小至1微米的微粒。記者黃筱晴／攝影
伊萊克斯淨汙分流清洗槽能將淨水與汙水完全分離。記者黃筱晴／攝影
伊萊克斯淨汙分流清洗槽能將淨水與汙水完全分離。記者黃筱晴／攝影
獨家免手洗淨汙分流系統，無須弄髒雙手即可自動以清水洗淨拖布。記者黃筱晴／攝影
獨家免手洗淨汙分流系統，無須弄髒雙手即可自動以清水洗淨拖布。記者黃筱晴／攝影
Dyson Submarine洗地滾筒吸頭，一次推拉輕鬆清潔地面頑垢與惱人污漬。圖／Dyson提供
Dyson Submarine洗地滾筒吸頭，一次推拉輕鬆清潔地面頑垢與惱人污漬。圖／Dyson提供
一站式充電座超方便，手持主機一按即可快速從充電座上取下並替換配件，且卸下的金屬長管會自動留於充電座上，輕鬆替換所需吸頭。記者黃筱晴／攝影
一站式充電座超方便，手持主機一按即可快速從充電座上取下並替換配件，且卸下的金屬長管會自動留於充電座上，輕鬆替換所需吸頭。記者黃筱晴／攝影
啟動後自動旋轉的濕拖布，可以輕易去除硬質地板上各式小型噴濺痕跡與頑垢。記者黃筱晴／攝影
啟動後自動旋轉的濕拖布，可以輕易去除硬質地板上各式小型噴濺痕跡與頑垢。記者黃筱晴／攝影
伊萊克斯看好濕拖吸塵器市場的成長動能，宣布推出全新極適家居700輕量無線濕拖吸塵器。圖／伊萊克斯提供
伊萊克斯看好濕拖吸塵器市場的成長動能，宣布推出全新極適家居700輕量無線濕拖吸塵器。圖／伊萊克斯提供

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