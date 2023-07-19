阿猴鮮乳推出兩個月銷量突破10萬瓶！販售通路持續增加

屏東縣政府輔導酪農戶與中華民國台農鮮乳廠、家福股份有限公司合作，推出生乳新品牌「阿猴鮮乳」，今年5月推出後，兩個月突破10萬瓶，縣府農業處表示，「阿猴鮮乳」因販售量佳，販售通路持續增加，除在家樂福量販店、家樂福超市、家樂福線上購物及農會生鮮部販售外，現在在楓康、宜蘭喜互惠、台中省錢等超市也可購得，讓全國民眾買到來自屏東的優質小農鮮乳。

縣府農業處指出，市面上鮮乳品牌琳瑯滿目，口感不一，「阿猴鮮乳」乳源來自本縣里港鄉5戶酪農所飼養近千頭的牛隻，每日供應最新鮮的生乳製作，風味香甜、口感清甜爽口，適合各年齡層，並給品嘗過各品牌的消費者，提供另一個優質鮮乳的選擇。

縣長周春米說，為讓民眾品嘗屏東酪農生產優質鮮乳，並讓消費者更實惠價格買到鮮乳，「阿猴鮮乳」仍以936毫升裝每瓶72元、1858毫升裝每瓶139元的安心價供應（家樂福）

農業處長鄭永裕說，阿猴鮮乳在家樂福推出不到二個月賣出十萬瓶，成績相當亮眼，每日幾乎完銷，若消費者前往家樂福購買阿猴鮮乳遇到完銷時，可以向門市預購，歡迎大家一起揪團合購。