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阿猴鮮乳推出兩個月銷量突破10萬瓶！販售通路持續增加

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
今年5月推出「阿猴鮮乳」兩個月販售10萬瓶，販售通路除了在家樂福外，現在在楓康、宜蘭喜互惠、台中省錢等超市也可購得。圖／屏東縣府提供
今年5月推出「阿猴鮮乳」兩個月販售10萬瓶，販售通路除了在家樂福外，現在在楓康、宜蘭喜互惠、台中省錢等超市也可購得。圖／屏東縣府提供

屏東縣政府輔導酪農戶與中華民國台農鮮乳廠、家福股份有限公司合作，推出生乳新品牌「阿猴鮮乳」，今年5月推出後，兩個月突破10萬瓶，縣府農業處表示，「阿猴鮮乳」因販售量佳，販售通路持續增加，除在家樂福量販店、家樂福超市、家樂福線上購物及農會生鮮部販售外，現在在楓康、宜蘭喜互惠、台中省錢等超市也可購得，讓全國民眾買到來自屏東的優質小農鮮乳。

縣府農業處指出，市面上鮮乳品牌琳瑯滿目，口感不一，「阿猴鮮乳」乳源來自本縣里港鄉5戶酪農所飼養近千頭的牛隻，每日供應最新鮮的生乳製作，風味香甜、口感清甜爽口，適合各年齡層，並給品嘗過各品牌的消費者，提供另一個優質鮮乳的選擇。

縣長周春米說，為讓民眾品嘗屏東酪農生產優質鮮乳，並讓消費者更實惠價格買到鮮乳，「阿猴鮮乳」仍以936毫升裝每瓶72元、1858毫升裝每瓶139元的安心價供應（家樂福）

農業處長鄭永裕說，阿猴鮮乳在家樂福推出不到二個月賣出十萬瓶，成績相當亮眼，每日幾乎完銷，若消費者前往家樂福購買阿猴鮮乳遇到完銷時，可以向門市預購，歡迎大家一起揪團合購。

為推廣「阿猴鮮乳」，7月21日到23日在台北市政府捷運站2樓廣場，由PopDaily主辦POP! Holiday 波波夏日慶典 （市集）中，有8家知名的文青系手搖飲料業者（小任性雞蛋糕、山焙、毛青茶室、好初早餐、好爹爹烈奶茶Hugdayday、好頌巴斯克ｘ居米咖啡、老派金魚和滿食茶間）也會使用，民眾可以在這些攤位上購買到使用「阿猴鮮乳」調配的相關茶飲和點心。

屏東縣府輔導酪農，今年5月推出「阿猴鮮乳」，縣長周春米（中）也大力推薦，推出兩個月販售10萬瓶。圖／本報資料照
屏東縣府輔導酪農，今年5月推出「阿猴鮮乳」，縣長周春米（中）也大力推薦，推出兩個月販售10萬瓶。圖／本報資料照
今年5月推出「阿猴鮮乳」兩個月販售10萬瓶。圖／屏東縣府提供
今年5月推出「阿猴鮮乳」兩個月販售10萬瓶。圖／屏東縣府提供

家樂福 屏東縣政府

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