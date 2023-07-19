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今起連續21天 星巴克天天抽「買一送一」！

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
星巴克數位體驗活動又來了。圖／摘自星巴克同好會
星巴克數位體驗活動又來了。圖／摘自星巴克同好會

星巴克近期頻頻推出各種買一送一、第二杯半價等活動，今起網友最愛的星巴克數位體驗又來了，活動持續21天，天天都有機會買一送一。

這波「SUMMER COLLECTION 收藏夏天數位體驗」，活動自今(7/19)起至8/9，兌換期間為獲券日D+2，最後兌換至8/11，每日兌換時間為11:00~20:00。活動方式是記住你最愛的口味，等蓋牌後再度掀牌，兩杯位置相同即可獲券。

活動參加辦法，可透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得，若連續3天以相同帳號參與數位體驗，還有機會獲得每日限量的隱藏版驚喜。

此活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務，其他不適用門市可查活動網頁；每個帳號每天可享有一次參與機會，每次交易最多可兌換同個帳號內的兩張優惠憑證，各優惠憑證不可合併使用。此外，星巴克保留最終解釋及決定權利，詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。

星巴克 咖啡

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