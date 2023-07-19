最貴Buffet「嬰兒免費變半價」惹民怨！饗：依官方為主

被譽為「全台Buffet天花板」、1人晚餐要價3,880元的「饗 A Joy」，即將於7月23日正式插旗台北101。不過近期傳出有民眾控訴，最初在網路看到價目表標註「3歲以下孩童免費」，訂位時卻發現收費方式為「0歲至未滿12歲之幼兒童半價」，認為收費不合理。對此，業者也澄清，日前網路就傳出「錯誤的價目表」，實際仍以官方公佈為主。

隸屬於饗賓餐旅集團旗下的「饗」為品牌最新之作，主打無限量供應帝王蟹腳、牛排、生魚片、壽司、扇貝、小籠包、牛排三明治、天婦羅、龍蝦等多種食材與料理，同時擁有86樓的高空景緻，因此尚未開幕前就引發熱烈討論。在7月13日開放預定當天，官網也瞬間被網友塞爆，一度無法運作。根據官方提供的價目表，饗的午餐（11:30～14:00）、下午茶（14:45～17:15）時段每人餐費為3,280元，至於晚餐（18:00～21:30）則為3,880元，價格可謂是台灣Buffet天花板。

根據「東森新聞」報導指出，近期有民眾投訴，原本看到饗的價格是「3歲以下孩童免費」所以預定，事後卻發現變成「12歲以下收半價」，認為收費標準出現變動，而且消費者還認為，嬰幼兒吃不了什麼東西也要收半價，實在不太合理。

其實在「饗」正式公佈訂位資訊之前，網路上就瘋狂流傳一張「深咖啡色版本價目表」，此版本中顯示，3歲以下免費、3歲～6歲為1/4價；0～12歲為半價。但是在官方於7月13日正式公佈的「金銅色版本價目表」中，則是標註0～12歲為半價。業者表示，日前網上流傳的價目表並非官方正確資訊。目前正確費用已公告於官方平台，如有顧客回饋，企業客服皆有進行說明。