快訊

學生控指導教授長期捏臀、揉胸性騷擾 台大名師遭停聘

科技人的護身符！蘇姿丰與超微同事合照 超大台灣「國民零食」成亮點

花3880元吃「饗A Joy」值得嗎？員工揭試吃感想 爆料甜點口味：難以預料

聽新聞
test
0:00 / 0:00

最貴Buffet「嬰兒免費變半價」惹民怨！饗：依官方為主

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
即將於7月23日開幕的「饗」，被視為全台Buffet天花板。圖／擷取自饗 A Joy粉絲頁
即將於7月23日開幕的「饗」，被視為全台Buffet天花板。圖／擷取自饗 A Joy粉絲頁

被譽為「全台Buffet天花板」、1人晚餐要價3,880元的「饗 A Joy」，即將於7月23日正式插旗台北101。不過近期傳出有民眾控訴，最初在網路看到價目表標註「3歲以下孩童免費」，訂位時卻發現收費方式為「0歲至未滿12歲之幼兒童半價」，認為收費不合理。對此，業者也澄清，日前網路就傳出「錯誤的價目表」，實際仍以官方公佈為主。

隸屬於饗賓餐旅集團旗下的「饗」為品牌最新之作，主打無限量供應帝王蟹腳、牛排、生魚片、壽司、扇貝、小籠包、牛排三明治、天婦羅、龍蝦等多種食材與料理，同時擁有86樓的高空景緻，因此尚未開幕前就引發熱烈討論。在7月13日開放預定當天，官網也瞬間被網友塞爆，一度無法運作。根據官方提供的價目表，饗的午餐（11:30～14:00）、下午茶（14:45～17:15）時段每人餐費為3,280元，至於晚餐（18:00～21:30）則為3,880元，價格可謂是台灣Buffet天花板。

根據「東森新聞」報導指出，近期有民眾投訴，原本看到饗的價格是「3歲以下孩童免費」所以預定，事後卻發現變成「12歲以下收半價」，認為收費標準出現變動，而且消費者還認為，嬰幼兒吃不了什麼東西也要收半價，實在不太合理。

其實在「饗」正式公佈訂位資訊之前，網路上就瘋狂流傳一張「深咖啡色版本價目表」，此版本中顯示，3歲以下免費、3歲～6歲為1/4價；0～12歲為半價。但是在官方於7月13日正式公佈的「金銅色版本價目表」中，則是標註0～12歲為半價。業者表示，日前網上流傳的價目表並非官方正確資訊。目前正確費用已公告於官方平台，如有顧客回饋，企業客服皆有進行說明。

其實近年為維護用餐品質、環境安全，部份餐廳已經明文拒絕12歲以下兒童入內用餐。此次「饗」的人均單價約4,000元，價格已並非是一般大眾化餐廳。有業界人士推測，餐廳可能藉由「0～12歲半價」的收費標準，藉此維護整體品質，也讓家長自行判斷是否要帶孩童前往。

依據「饗 A Joy」正式公佈的價目表，每人依餐期為3,280元起，0～12歲收半價。圖／擷取自饗 A Joy粉絲頁
依據「饗 A Joy」正式公佈的價目表，每人依餐期為3,280元起，0～12歲收半價。圖／擷取自饗 A Joy粉絲頁

餐廳

延伸閱讀

蟹腳、蟹膏配牛排！犇「松葉蟹＋A5和牛套餐」只賣1週

「饗A Joy」晚餐含服務費破4千元…卻一位難求！ 專家曝：果然下半年要做這事

剩「這個時段」有位！全台最貴Buffet「饗 」滿到8月中

吃到飽價位直逼米其林 頂級Buffet饗A Joy破四千 還有哪些高貴自助餐

相關新聞

客人不捨！生活工場全台創始店 走過30年宣布7月底熄燈

居家連鎖通路生活工場，1994年1月，在台北士林文林路開設創始店，至今開店邁入第30年，但生活工場文林店卻宣布，7月31...

最貴Buffet「嬰兒免費變半價」惹民怨！饗：依官方為主

被譽為「全台Buffet天花板」、1人晚餐要價3,880元的「饗 A Joy」，即將於7月23日正式插旗台北101。不過...

1.9kg輕量、免手洗淨污分流 伊萊克斯濕拖吸塵器新品

消費者對於清潔工具的要求越來越全方位，想要一機搞定乾吸濕拖，又想要輕巧不佔空間，最好還能不弄髒手。伊萊克斯宣布推出品牌首...

遠百88節百貨服飾滿5000送300 App會員再加碼多賺100

遠東百貨88節檔期7/20起至8/8端出回饋，無論是自用送禮想添購服飾、運動休閒用品或是保健器材、涼夏大家電，都可趁這段...

阿猴鮮乳推出兩個月銷量突破10萬瓶！販售通路持續增加

屏東縣政府輔導酪農戶與中華民國台農鮮乳廠、家福股份有限公司合作，推出生乳新品牌「阿猴鮮乳」，今年5月推出後，兩個月突破1...

今起連續21天 星巴克天天抽「買一送一」！

星巴克近期頻頻推出各種買一送一、第二杯半價等活動，今起網友最愛的星巴克數位體驗又來了，活動持續21天，天天都有機會買一送...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦