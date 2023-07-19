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175周年先恭喜！這德國精品 內行人低調收、不張揚

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
41毫米的Orion Neomatik紀念表，使用自動上鍊、銀白色面盤與藍鋼指針，是源自德意志的簡約之美。圖／NOMOS提供
41毫米的Orion Neomatik紀念表，使用自動上鍊、銀白色面盤與藍鋼指針，是源自德意志的簡約之美。圖／NOMOS提供

德國製品之所以令人喜愛，除了有承襲自包浩斯美學的簡約、形隨機能，更有德國人的務實、不浮誇。為紀念德國製表重鎮「格拉蘇蒂」（Glashutte）的175周年，立基於此的鐘表品牌NOMOS推出三款175周年紀念Orion Neomatik腕表，低調於細節，更展現出德意志風格的簡約之美。

一如Murano之於義大利口吹玻璃、日本福井縣鯖江市之於日本手工眼鏡，格拉蘇蒂幾乎便等於德國高級製表的同義詞，多個不同價位帶、但同樣追求務實與精確的德國品牌聚集於此，因而成為德國製表的產業重地。在台灣不少愛好者之所以喜愛NOMOS，正因其整體簡約的設計風貌，以及銅價代的水準表現，讓不少藏家低調收藏、不炫耀，一如NOMOS的品牌氣質。

而本次為了175周年推出的Neomatik限量版，將推出36、39與41毫米三種尺寸，同時滿足輕巧、中性、男性風格的三種需求。表殼皆使用精鋼表殼搭配銀白色面盤、金色時標，其中36與39毫米使用DUW 3001機芯、41毫米則使用DUW 6101機芯，前兩款具備小秒針功能、41毫米則另有日期顯示功能。

值得一提的是，其中41毫米使用的DUW 6101機芯並可雙向調整日期，並具備天文台認證，所有的指針、細節都展示了簡約的設計可能，但不忘回歸手表的原點：精準與容易辨讀時間。三款腕表訂價自11萬9,300元至13萬8,600元，以簡馭繁、每日實戴，更是展示德國工藝務實導向的高級品。

為了175周年推出的Orion Neomatik限量版，將推出36、39與41毫米三種尺寸，同時滿足輕巧、中性、男性風格的三種需求。圖／NOMOS提供
為了175周年推出的Orion Neomatik限量版，將推出36、39與41毫米三種尺寸，同時滿足輕巧、中性、男性風格的三種需求。圖／NOMOS提供
簡約、形隨機能的包浩斯美學，正是德國表吸引愛好者的主因之一。圖／NOMOS提供
簡約、形隨機能的包浩斯美學，正是德國表吸引愛好者的主因之一。圖／NOMOS提供
NOMOS為格拉蘇蒂175周年推出的Orion Neomatik 36、39、41毫米的三種尺寸，皆可在背面欣賞機芯的佈局與打磨修飾細節。圖／NOMOS提供
NOMOS為格拉蘇蒂175周年推出的Orion Neomatik 36、39、41毫米的三種尺寸，皆可在背面欣賞機芯的佈局與打磨修飾細節。圖／NOMOS提供

德國 品牌 腕表

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