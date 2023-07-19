175周年先恭喜！這德國精品 內行人低調收、不張揚

德國製品之所以令人喜愛，除了有承襲自包浩斯美學的簡約、形隨機能，更有德國人的務實、不浮誇。為紀念德國製表重鎮「格拉蘇蒂」（Glashutte）的175周年，立基於此的鐘表品牌NOMOS推出三款175周年紀念Orion Neomatik腕表，低調於細節，更展現出德意志風格的簡約之美。

一如Murano之於義大利口吹玻璃、日本福井縣鯖江市之於日本手工眼鏡，格拉蘇蒂幾乎便等於德國高級製表的同義詞，多個不同價位帶、但同樣追求務實與精確的德國品牌聚集於此，因而成為德國製表的產業重地。在台灣不少愛好者之所以喜愛NOMOS，正因其整體簡約的設計風貌，以及銅價代的水準表現，讓不少藏家低調收藏、不炫耀，一如NOMOS的品牌氣質。

而本次為了175周年推出的Neomatik限量版，將推出36、39與41毫米三種尺寸，同時滿足輕巧、中性、男性風格的三種需求。表殼皆使用精鋼表殼搭配銀白色面盤、金色時標，其中36與39毫米使用DUW 3001機芯、41毫米則使用DUW 6101機芯，前兩款具備小秒針功能、41毫米則另有日期顯示功能。