日本七夕祭大型「吹流」抵台！Xpark首度推出星光票

七夕浪漫不必出國遠求，台灣就能原況體驗日本仙台的「七夕祭」。來自日本新都會型水生公園Xpark，於7月展開「向星空許願～Xpark銀河七夕祭」，將仙台市擁有400年歷史的「七夕祭」於台灣原汁原味呈現，包括只在仙台七夕祭典才看得到如彩色水母般在天空飄揚的大型「吹流」。

Xpark今年暑假首次與日本東北宮城縣仙台市的聯名合作，將仙台當地七夕祭典才看得到長達2.5公尺的「大型吹流」空運來台，擺設於現場如彩色水母般在天空飄揚；還有由竹子及燈籠打造出的「竹燈星空隧道」，可體驗白天及夜晚兩種情境美照；以及海豹、銀鱗鯧及專門祈願愛情的海天使造型短冊DIY，一起祈願遇見幸福。

此外，7月21日起特別推出「星光限定場」加碼活動，並首度推出星光票。下午5點後指定展區將變換成星光特別版視覺演出，例如自然採光的福爾摩沙展區，比起白天的明亮活力，月光照射下的水槽呈現出靜謐的浪漫氛圍，讓人沉浸感受不同的光線變化。還有「雨林探險」及「漫步叢林」也將同步變換，與在夜晚活動的夜行性生物相遇，享受神秘又浪漫的星光水族。

7月21日至8月27日購買「星光限定場」門票享全票種8折優惠，下午5點後於館內「Xcafe by PRONTO」點購酒類飲品也可享85折優惠。【喝酒不開車，未滿18歲禁止飲酒】