NOKE 忠泰樂生活再玩跨界藝術 「Ha Ha SUMMER 夏日嘉年華」7月14日正式登場

義大利藝術家 Lucas Zanotto 童趣魅力 陪你 Ha Ha 過一夏

手作、甜點、聯名商品、活動… 歡樂驚喜不斷 猶如大型遊樂園!

繼開幕期間邀請法國當代藝術家 Jordane Saget來台揮灑創意,《NOKE 忠泰樂生活》再次出擊,邀請旅居芬蘭的義大利藝術家 Lucas Zanotto (音譯:盧卡斯·贊諾托) 攜手推出大規模跨界合作,不單在一樓將有藝術展覽,還會結合全館主題設計、體驗活動、聯名商品、造型贈品等。適逢暑期,NOKE要讓大人小孩都在 Lucas 充滿童趣的藝術世界中盡情放鬆,流連忘返!

Ha Ha Summer 與藝術家Lucas Zanotto跨界合作。圖/NOKE忠泰樂生活 提供

認識【Ha Ha SUMMER 藝術家】Lucas Zanotto

Lucas Zanotto 出生於義大利北部的阿爾卑斯山脈,目前定居在芬蘭的赫爾辛基。他的創作生涯既多樣又富有趣味。擅於以動態圖像表達的他,作品堪稱是「數位工藝」,其電影、NFT以及動態程式的創作都完美示範了數位藝術的無限可能。Lucas Zanotto 曾獲得 APPLE 年度設計大獎、坎城金獅獎、渥太華動畫節最佳宣傳動畫獎以及 YCN 專業獎等多項世界級藝術設計大獎,也執導過多部動畫和電影,近年更獲邀與 Hermès 合作,為品牌創作動畫。

他幽默的作品總是以一對圓滾滾的眼睛為特色,透過兩個圓形白色圓圈和中間的黑點,變化出各種表情,喚起各種共鳴。經由插圖的巧妙細節,使得各種實體煥發出生命。大石頭、樹木、懸崖邊緣,甚至矩形紙片,都在 Lucas 巧妙的觸摸下煥然一新。這次 NOKE 忠泰樂生活 X Lucas Zanotto,是 Lucas 在全世界目前為止最大型的合作案,包括展覽、商品跨界、手作體驗、動畫、食物等。今年暑假,NOKE【Ha Ha SUMMER 夏日嘉年華】將因Lucas的創作而充滿驚喜樂趣!Lucas Zanotto IG: https://www.instagram.com/lucas_zanotto/

Lucas x Thé 13期間限定飲品及甜點, 上左-夏日芒芒, 上右-威士忌愛玉冰茶, 下-白巧克力檸檬磅蛋糕。圖/NOKE忠泰樂生活 提供

亮點 1.:品牌跨界合作

【Ha Ha Summer 夏日嘉年華】7/14 登場。此次,Lucas的IP前所未有地與 NOKE 館內多家品牌合作,創作讓人耳目一新的聯名品項。餐飲品牌 Old Bridge和 Thé 13都針對此次跨界合作推出全新口味:Old Bridge 將推出「西西里的香味」 (Ha Ha Lucas)、「鳳梨紅龍果」 (Pineapple and Red Dragon Fruit) 和「鳳梨柳橙」 (Pineapple and Orange) 新口味冰淇淋;Thé 13則推出兩款特調飲品:「夏日芒芒」 (Mango Sensation) 與「威士忌愛玉冰茶」 (Ai Yu Iced Tea,無酒精),以及一款甜點:清爽的「白巧克力檸檬磅蛋糕」 (Lemon Pound Cake);雪場咖哩則推出 「Ha Ha Curry」蔬食咖哩新菜色,大家在享用餐點時,會發現可愛萌獸正眨著大眼睛望向你。另外,與設計家具家飾品牌 7OCEANS 合作推出的「西班牙 RS Barcelona 聯名訂製桌球桌」 (定價 30 萬元),球桌上有大大的逗趣圖樣,萌獸睜著圓滾滾的眼睛,彷彿在觀看桌上正進行的比賽,讓人直呼可愛!不但能實際動手玩,具設計感的外型還可做為餐桌,是球桌同時也是質感家具。

凡活動期間週一至週四,於全館品牌 (餐飲除外) 當日消費不限金額,即可兌換 Ha Ha SUMMER WORKSHOP 限定禮—全手工超輕黏土萌獸磁鐵吊飾乙個 (共四款造型,每週發送不同的萌獸) 。圖/NOKE忠泰樂生活 提供

亮點 2.:全館都是大眼萌

來到 NOKE,遠從館外就能看見古錐的大眼睛;從2樓空橋、3F大階梯、6F極光冰場等,各處都充滿了可愛萌獸,因此 NOKE推出「Mission Ha Ha SUMMER 哈哈任務」活動 (7/15~7/21),邀請大家尋找隱藏在全館的 Lucas 圖像,每日於商場官方臉書發布不同任務指令,網友需至現場尋找答案,並於貼文下方留言回答,每日開館後公布前一天前 3 名正確解答者,可獲精美禮品。

除了社群活動之外,只要不限金額消費,也可將萌獸帶回家!「Ha Ha SUMMER 來店禮」,凡7/14-8/9的週一~週四,在全館品牌 (餐飲除外) 憑當日不限金額消費發票,即可兌換 Lucas 超輕黏土萌獸磁鐵吊飾一個 (每日限量 250 份),每週一款、共四款造型,適合收集珍藏。檔期第二波 8/10~9/3:全館消費滿 12,000 元,送 Lucas 聯名野餐墊 (限量 200 份);滿 25,000 元送 Lucas 聯名抱枕 (限量 150 份)。款式繽紛,非常吸睛。

NOKE X SCLOUD X 與學室 共同打造「夏日手作工作室」,圖為DIY創意布品。圖/NOKE忠泰樂生活 提供

亮點 3.:Ha Ha ARTIST—Ha Ha手作教室

暑假是全家享受親子時光的最好機會,NOKE X SCLOUD X 與學室於8/3~8/27共同打造「夏日手作工作室」,家長、小朋友一起報名參加,製作屬於自己的 Lucas大眼生物。報名詳情請上「ACCUPASS」網站與 NOKE 官網及授課品牌。

亮點 4.:Lucas Zanotto展覽《Everything Will Be OK》

Lucas Zanotto特展《Everything Will Be OK》,展覽期間為 8/5(六)~10/10(二),此為 Lucas首次在台灣展出,觀者不只可以在沈浸式空間體驗 Lucas的創作世界,更可一睹《Everything Will Be OK》、《Lean on Me》、《Side by Side》三個系列的立體作品,當然也少不了他的數位創作。同場還會展示「Lucas’s Living Room」藝術商品區,讓大家把 Lucas 的創作帶回家。

展覽同場加映館內活動—「Ha Ha EYES 大眼萌」

開展三日內 (8/5~8/7),購票觀展顧客可獲得超萌「大眼帽」一個,且頭戴「大眼帽」於館內拍照上傳個人 IG,Hashtag #HAHAEYES 即可獲得展覽週邊贈品抽獎機會,獎項共 10 名,於 9/4 (一) 公布抽獎結果。