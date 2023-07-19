NOKE 忠泰樂生活再玩跨界藝術 「Ha Ha SUMMER 夏日嘉年華」7月14日正式登場

義大利藝術家 Lucas Zanotto 童趣魅力 陪你 Ha Ha 過一夏

手作、甜點、聯名商品、活動… 歡樂驚喜不斷 猶如大型遊樂園！

繼開幕期間邀請法國當代藝術家 Jordane Saget來台揮灑創意，《NOKE 忠泰樂生活》再次出擊，邀請旅居芬蘭的義大利藝術家 Lucas Zanotto (音譯：盧卡斯·贊諾托) 攜手推出大規模跨界合作，不單在一樓將有藝術展覽，還會結合全館主題設計、體驗活動、聯名商品、造型贈品等。適逢暑期，NOKE要讓大人小孩都在 Lucas 充滿童趣的藝術世界中盡情放鬆，流連忘返！

Ha Ha Summer 與藝術家Lucas Zanotto跨界合作。圖／NOKE忠泰樂生活 提供

認識【Ha Ha SUMMER 藝術家】Lucas Zanotto

Lucas Zanotto 出生於義大利北部的阿爾卑斯山脈，目前定居在芬蘭的赫爾辛基。他的創作生涯既多樣又富有趣味。擅於以動態圖像表達的他，作品堪稱是「數位工藝」，其電影、NFT以及動態程式的創作都完美示範了數位藝術的無限可能。Lucas Zanotto 曾獲得 APPLE 年度設計大獎、坎城金獅獎、渥太華動畫節最佳宣傳動畫獎以及 YCN 專業獎等多項世界級藝術設計大獎，也執導過多部動畫和電影，近年更獲邀與 Hermès 合作，為品牌創作動畫。

他幽默的作品總是以一對圓滾滾的眼睛為特色，透過兩個圓形白色圓圈和中間的黑點，變化出各種表情，喚起各種共鳴。經由插圖的巧妙細節，使得各種實體煥發出生命。大石頭、樹木、懸崖邊緣，甚至矩形紙片，都在 Lucas 巧妙的觸摸下煥然一新。這次 NOKE 忠泰樂生活 X Lucas Zanotto，是 Lucas 在全世界目前為止最大型的合作案，包括展覽、商品跨界、手作體驗、動畫、食物等。今年暑假，NOKE【Ha Ha SUMMER 夏日嘉年華】將因Lucas的創作而充滿驚喜樂趣！Lucas Zanotto IG： https://www.instagram.com/lucas_zanotto/

Lucas x Thé 13期間限定飲品及甜點, 上左-夏日芒芒, 上右-威士忌愛玉冰茶, 下-白巧克力檸檬磅蛋糕。圖／NOKE忠泰樂生活 提供

亮點 1.：品牌跨界合作

【Ha Ha Summer 夏日嘉年華】7/14 登場。此次，Lucas的IP前所未有地與 NOKE 館內多家品牌合作，創作讓人耳目一新的聯名品項。餐飲品牌 Old Bridge和 Thé 13都針對此次跨界合作推出全新口味：Old Bridge 將推出「西西里的香味」 (Ha Ha Lucas)、「鳳梨紅龍果」 (Pineapple and Red Dragon Fruit) 和「鳳梨柳橙」 (Pineapple and Orange) 新口味冰淇淋；Thé 13則推出兩款特調飲品：「夏日芒芒」 (Mango Sensation) 與「威士忌愛玉冰茶」 (Ai Yu Iced Tea，無酒精)，以及一款甜點：清爽的「白巧克力檸檬磅蛋糕」 (Lemon Pound Cake)；雪場咖哩則推出 「Ha Ha Curry」蔬食咖哩新菜色，大家在享用餐點時，會發現可愛萌獸正眨著大眼睛望向你。另外，與設計家具家飾品牌 7OCEANS 合作推出的「西班牙 RS Barcelona 聯名訂製桌球桌」 (定價 30 萬元)，球桌上有大大的逗趣圖樣，萌獸睜著圓滾滾的眼睛，彷彿在觀看桌上正進行的比賽，讓人直呼可愛！不但能實際動手玩，具設計感的外型還可做為餐桌，是球桌同時也是質感家具。

凡活動期間週一至週四，於全館品牌 (餐飲除外) 當日消費不限金額，即可兌換 Ha Ha SUMMER WORKSHOP 限定禮—全手工超輕黏土萌獸磁鐵吊飾乙個 (共四款造型，每週發送不同的萌獸) 。圖／NOKE忠泰樂生活 提供

亮點 2.：全館都是大眼萌

來到 NOKE，遠從館外就能看見古錐的大眼睛；從2樓空橋、3F大階梯、6F極光冰場等，各處都充滿了可愛萌獸，因此 NOKE推出「Mission Ha Ha SUMMER 哈哈任務」活動 (7/15~7/21)，邀請大家尋找隱藏在全館的 Lucas 圖像，每日於商場官方臉書發布不同任務指令，網友需至現場尋找答案，並於貼文下方留言回答，每日開館後公布前一天前 3 名正確解答者，可獲精美禮品。

除了社群活動之外，只要不限金額消費，也可將萌獸帶回家！「Ha Ha SUMMER 來店禮」，凡7/14-8/9的週一~週四，在全館品牌 (餐飲除外) 憑當日不限金額消費發票，即可兌換 Lucas 超輕黏土萌獸磁鐵吊飾一個 (每日限量 250 份)，每週一款、共四款造型，適合收集珍藏。檔期第二波 8/10~9/3：全館消費滿 12,000 元，送 Lucas 聯名野餐墊 (限量 200 份)；滿 25,000 元送 Lucas 聯名抱枕 (限量 150 份)。款式繽紛，非常吸睛。

NOKE X SCLOUD X 與學室 共同打造「夏日手作工作室」，圖為DIY創意布品。圖／NOKE忠泰樂生活 提供

亮點 3.：Ha Ha ARTIST—Ha Ha手作教室

暑假是全家享受親子時光的最好機會，NOKE X SCLOUD X 與學室於8/3~8/27共同打造「夏日手作工作室」，家長、小朋友一起報名參加，製作屬於自己的 Lucas大眼生物。報名詳情請上「ACCUPASS」網站與 NOKE 官網及授課品牌。

亮點 4.：Lucas Zanotto展覽《Everything Will Be OK》

Lucas Zanotto特展《Everything Will Be OK》，展覽期間為 8/5(六)~10/10(二)，此為 Lucas首次在台灣展出，觀者不只可以在沈浸式空間體驗 Lucas的創作世界，更可一睹《Everything Will Be OK》、《Lean on Me》、《Side by Side》三個系列的立體作品，當然也少不了他的數位創作。同場還會展示「Lucas’s Living Room」藝術商品區，讓大家把 Lucas 的創作帶回家。

展覽同場加映館內活動—「Ha Ha EYES 大眼萌」

開展三日內 (8/5~8/7)，購票觀展顧客可獲得超萌「大眼帽」一個，且頭戴「大眼帽」於館內拍照上傳個人 IG，Hashtag #HAHAEYES 即可獲得展覽週邊贈品抽獎機會，獎項共 10 名，於 9/4 (一) 公布抽獎結果。