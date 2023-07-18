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吃得到6款特色餐點！欣葉小聚分享餐上桌　飲品買3送1

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
欣葉小聚推出「夏日小聚分享餐」，售價680元，適合2～3人共享。圖／欣葉提供
欣葉小聚推出「夏日小聚分享餐」，售價680元，適合2～3人共享。圖／欣葉提供

欣葉國際餐飲旗下、已經連續4年獲得米其林必比登推介的「欣葉小聚」，今年夏天以2～3人分享的概念出發，推出外帶與外送限定的「夏日小聚分享餐」，一次就能吃到6款餐點。另外隨著天氣炎熱，欣葉小聚也推出「飲品買3送1」的消暑優惠。

自即日起至8月31日期間限時供應的「夏日小聚分享餐」，每份共有2盒餐盒，並搭配少女優格醬、元氣咖哩、特調五味醬等3種特色醬汁。第一盒裝盛「田園蔬果沙拉」，內含紅龍果、小番茄、蘋果、哈密瓜、鳳梨、玉米筍、蘆筍、南瓜、美生菜等多種蔬果，適合搭配少女優格醬品嚐。

第二盒點心盒內，則是有吃得到豆芽、蒜苗、蘋果絲與煙燻豆包的「香蘋豆包卷」，還有以台農66號地瓜製成的「桔香薯於你」、杏鮑菇配上芝麻外衣的「芝麻遇見菇」，還有將招牌米糕配上白蝦變身的「蝦米碗糕」，以及適合搭配特調五味醬的「鮮味小卷」。每組「夏日小聚分享餐」售價680元，適合2～3人共享，需提前1日預定。

即日起至8月13日期間，欣葉小聚也因應炎熱的天氣，推出「飲品買3送1」的優惠。內用單點3杯飲品，即可免費招待1杯飲品。包括翡翠梅子醋、達人烏梅汁都是業者推薦選擇。

欣葉小聚限時推出「飲品買3送1」的優惠。圖／欣葉提供
欣葉小聚限時推出「飲品買3送1」的優惠。圖／欣葉提供

女優 鳳梨

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