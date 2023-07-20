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一支抵一個按摩師傅！最強仿人手按摩工具「3ZeBra - 陶的魔手」

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
圖 / 有.設計 uDesign 提供
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現代人長時間久坐久站，一天下來身體各處常痠痛不適。每當工作途中感覺肩膀緊緊的，脖子也痠到不行，自己卻按半天也按不到舒適的點位時，只會使疲憊感倍增。專注按摩的品牌3ZeBra，選用 100% 陶瓷燒陶製成，擬真手感的刮痧板「陶的魔手」，手把式握持加上四周擬手造型，推刮時完美還原按摩師手法，讓你自己操作就能擁有像按摩師推壓般的極致享受。

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對比一般刮痧工具所使用的材質，「陶的魔手」選用陶瓷釉面，陶瓷是通過加熱使礦物變形所製成的非金屬材質，具有堅固耐熱的特性，且不易腐蝕，搭配精油不怕久用表面腐蝕，加上光滑釉面，即使不使用精油也完全好推不傷肌膚，盡可能的減少了刮痧對皮膚的刺激。

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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現在告別力道不足的按摩方式，以較輕力道即產生最佳的按壓感！擬指關節、指腹的外型設計，手感及施力效果都大大勝於自己手按半天，且陶瓷能承受的溫度較廣，可以微波加熱舒緩也能冷藏冰敷鎮靜，不管是肩頸痠痛還是小腿腫脹，推刮一下使緊繃結塊的部位得到緩解，促進循環，提供身體多部位多角度刮痧按摩。無需擔心保養問題，陶瓷釉面十分易於清潔，只需以濕布擦拭，您可以隨時隨地享受到舒適的按摩體驗。

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