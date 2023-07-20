Vatora 全新世代磁吸飛行系列 – 揭開iPad保護套及手機支架的全新無限可能！

你是否對傳統的ipad保護套支架感到厭倦？總是覺得使用的角度不夠多樣直覺。現在正是迎接一個全新保護套革命的時候！台灣生活品牌 Vatora 以全新的設計思維，結合保護套及支架功能，突破一般傳統三折式支架設計，打造出一款擁有16種使用角度、全球獨一無二的ipad保護套支架，同時也為整天不離身的手機，設計一套超實用、兼具時尚美觀的支架，要帶給你前所未有，顛覆想像力的全新感受!

隨著網路、科技的進步，3C產品顯然已成為現代人的生活必需品，這款保護套集多角度抬昇、分享翻轉、直立閱讀和繪圖模式於一身，同時還能收納 apple pencil ，讓你在任何情境中都能找到最佳角度隨心所欲的展現無限創造力！



圖 / 有.設計 uDesign 提供

結合人體工學概念 打造全新舒適使用體驗

擁有多角度抬昇功能，讓你輕鬆調整最適合的視角，無論是在辦公室工作、觀賞影片還是閱讀電子書，都能獲得舒適的視覺體驗。保護套獨特的290度分享翻轉功能，巧手輕輕一轉，即可馬上與他人分享屏幕內容，彷彿你們共享同一個世界。直立閱讀模式，讓你擁有實體書籍的真實感，閱讀起來更加舒適自然。而繪圖模式則讓藝術愛好者、數位創作者能夠在iPad上更加盡情揮灑創意，運用畫筆詮釋無限想像。同時保護套更貼心融入了收納 apple pencil 充電保護功能設計，邊保護邊充電。除了美型設計外，可外掛保護殼的特性讓你的iPad獲得全方位的保護，同時展現出個性和時尚品味。



圖 / 有.設計 uDesign 提供

跳脫於市面上保護套產品，我們也設計了一款手機支架，能夠單手操作多角度快速轉換，無論是橫式還是直立，都能獲得完美的抬昇效果，讓你更加盡情享受3c產品為我們生活所帶來的便利。不僅如此，更要因應科技時代在手機支架上添加卡片收納夾層，擁有不用取卡即可刷卡的特點，讓你的支付體驗更加便捷。



圖 / 有.設計 uDesign 提供