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Vatora 全新世代磁吸飛行系列 – 揭開iPad保護套及手機支架的全新無限可能！

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
圖 / 有.設計 uDesign 提供
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你是否對傳統的ipad保護套支架感到厭倦？總是覺得使用的角度不夠多樣直覺。現在正是迎接一個全新保護套革命的時候！台灣生活品牌 Vatora 以全新的設計思維，結合保護套及支架功能，突破一般傳統三折式支架設計，打造出一款擁有16種使用角度、全球獨一無二的ipad保護套支架，同時也為整天不離身的手機，設計一套超實用、兼具時尚美觀的支架，要帶給你前所未有，顛覆想像力的全新感受!

隨著網路、科技的進步，3C產品顯然已成為現代人的生活必需品，這款保護套集多角度抬昇、分享翻轉、直立閱讀和繪圖模式於一身，同時還能收納 apple pencil ，讓你在任何情境中都能找到最佳角度隨心所欲的展現無限創造力！

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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結合人體工學概念 打造全新舒適使用體驗

擁有多角度抬昇功能，讓你輕鬆調整最適合的視角，無論是在辦公室工作、觀賞影片還是閱讀電子書，都能獲得舒適的視覺體驗。保護套獨特的290度分享翻轉功能，巧手輕輕一轉，即可馬上與他人分享屏幕內容，彷彿你們共享同一個世界。直立閱讀模式，讓你擁有實體書籍的真實感，閱讀起來更加舒適自然。而繪圖模式則讓藝術愛好者、數位創作者能夠在iPad上更加盡情揮灑創意，運用畫筆詮釋無限想像。同時保護套更貼心融入了收納 apple pencil 充電保護功能設計，邊保護邊充電。除了美型設計外，可外掛保護殼的特性讓你的iPad獲得全方位的保護，同時展現出個性和時尚品味。

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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跳脫於市面上保護套產品，我們也設計了一款手機支架，能夠單手操作多角度快速轉換，無論是橫式還是直立，都能獲得完美的抬昇效果，讓你更加盡情享受3c產品為我們生活所帶來的便利。不僅如此，更要因應科技時代在手機支架上添加卡片收納夾層，擁有不用取卡即可刷卡的特點，讓你的支付體驗更加便捷。

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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VATORA全新世代磁吸飛行系列透過領先業界的創新技術以及我們引以為傲的最強磁吸力，確保手機、ipad在支架上牢牢固定，給你無比穩固的觸控體驗，無論是在觀賞視頻、玩遊戲還是處理工作，都能享受到頂級的穩定性及視覺體驗。有.設計uDesign限時集購中，更多商品詳細內容請洽商品頁面查詢。

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