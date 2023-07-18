香奈兒最新靈感女神！超有型星二代Iman Perez背景多元

香奈兒2023/24秋冬前導系列即日起全面上市，品牌並發布系列形象廣告，由年輕女演員Iman Perez擔綱演繹，以「兼容並蓄」為核心概念，影片由Kourtrajmé執導、塞內加爾藝術家Malick Bodian掌鏡拍攝照片，續寫從香奈兒2022/23 Métiers d'art工坊系列達卡大秀開啟的故事。

擁有精緻五官的Iman Perez，是曾演出《瑪歌皇后》史詩鉅片與漫改電影《魔誡追緝令》的知名瑞士籍演員文森培瑞茲（Vincent Pérez），與出身塞內加爾的演員/導演/劇作家Karine Silla的女兒。也因此，Iman Perez在成長過程中曾居住在巴黎、達卡與紐約三地，「衣著最能體現一個人的內在個性。我擁有西班牙、塞內加爾、德國與法國血統，這樣的特質也反映在我的風格上。」Iman Perez透露。

由維吉妮維婭（Virginie Viard）創作的香奈兒2023/24秋冬前導系列深受Iman Perez 的多元文化背景啟發，巧妙融合1970年代剛柔並濟的風格和1990年代的嘻哈文化：率性不羈的寬鬆牛仔褲、天鵝絨或短羊毛外套，與充滿女性柔美氣息的長版大衣和無袖皮革洋裝形成強烈對比。紅色與酒紅色調和粉紅與淺紫色交錯相間，創造深淺變化。香奈兒品牌符碼比以往更加鮮明，勾勒出經典形象，像是米色羊毛斜紋軟呢、三件式套裝搭配無肩帶上衣的造型、經典黑白配色鞋履、條紋針織服飾、山茶花和以皮革與金屬交錯的皮穿鍊。