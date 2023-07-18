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香奈兒最新靈感女神！超有型星二代Iman Perez背景多元

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
黑色皮革拼接短羊毛CHANEL 22包，22萬300元。圖／香奈兒提供
黑色皮革拼接短羊毛CHANEL 22包，22萬300元。圖／香奈兒提供

香奈兒2023/24秋冬前導系列即日起全面上市，品牌並發布系列形象廣告，由年輕女演員Iman Perez擔綱演繹，以「兼容並蓄」為核心概念，影片由Kourtrajmé執導、塞內加爾藝術家Malick Bodian掌鏡拍攝照片，續寫從香奈兒2022/23 Métiers d'art工坊系列達卡大秀開啟的故事。

擁有精緻五官的Iman Perez，是曾演出《瑪歌皇后》史詩鉅片與漫改電影《魔誡追緝令》的知名瑞士籍演員文森培瑞茲（Vincent Pérez），與出身塞內加爾的演員/導演/劇作家Karine Silla的女兒。也因此，Iman Perez在成長過程中曾居住在巴黎、達卡與紐約三地，「衣著最能體現一個人的內在個性。我擁有西班牙、塞內加爾、德國與法國血統，這樣的特質也反映在我的風格上。」Iman Perez透露。

由維吉妮維婭（Virginie Viard）創作的香奈兒2023/24秋冬前導系列深受Iman Perez 的多元文化背景啟發，巧妙融合1970年代剛柔並濟的風格和1990年代的嘻哈文化：率性不羈的寬鬆牛仔褲、天鵝絨或短羊毛外套，與充滿女性柔美氣息的長版大衣和無袖皮革洋裝形成強烈對比。紅色與酒紅色調和粉紅與淺紫色交錯相間，創造深淺變化。香奈兒品牌符碼比以往更加鮮明，勾勒出經典形象，像是米色羊毛斜紋軟呢、三件式套裝搭配無肩帶上衣的造型、經典黑白配色鞋履、條紋針織服飾、山茶花和以皮革與金屬交錯的皮穿鍊。

本次形象廣告拍攝背景選在巴黎Iman Perez最鍾愛的地點，例如紅磨坊（Moulin Rouge）－致敬Baz Luhrmann的經典電影，這也是當初啟發Iman Perez從事電影工作的契機；還有薇薇安拱廊街（Galerie Vivienne）和塞納河碼頭等地。「香奈兒品牌和維吉妮維婭從我的生活方式汲取靈感打造此系列，讓我感到無比光榮。」Iman Perez說。

麂皮皮革拼接短羊毛CHANEL 22包，23萬9,000元。圖／香奈兒提供
麂皮皮革拼接短羊毛CHANEL 22包，23萬9,000元。圖／香奈兒提供
粉色皮革菱格紋水桶包款，20萬9,600元。圖／香奈兒提供
粉色皮革菱格紋水桶包款，20萬9,600元。圖／香奈兒提供
香奈兒2023/24秋冬前導系列形象廣告中，Iman Perez穿紅色斜紋軟呢三件式套裝。圖／香奈兒提供
香奈兒2023/24秋冬前導系列形象廣告中，Iman Perez穿紅色斜紋軟呢三件式套裝。圖／香奈兒提供
香奈兒2023/24秋冬前導系列形象廣告於巴黎拍攝。圖／香奈兒提供
香奈兒2023/24秋冬前導系列形象廣告於巴黎拍攝。圖／香奈兒提供
香奈兒2023/24秋冬前導系列形象廣告，率性不羈的寬鬆牛仔褲搭配短外套。圖／香奈兒提供
香奈兒2023/24秋冬前導系列形象廣告，率性不羈的寬鬆牛仔褲搭配短外套。圖／香奈兒提供
紅色菱格紋皮穿鍊雙肩背包，23萬8,100元。圖／香奈兒提供
紅色菱格紋皮穿鍊雙肩背包，23萬8,100元。圖／香奈兒提供
雙C LOGO 流星胸針，21,000元。圖／香奈兒提供
雙C LOGO 流星胸針，21,000元。圖／香奈兒提供
雙C LOGO心型胸針，30,900元。圖／香奈兒提供
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勃根地紅麂皮拼接雙色短靴，67,500元。圖／香奈兒提供
勃根地紅麂皮拼接雙色短靴，67,500元。圖／香奈兒提供
香奈兒2023/24秋冬前導系列形象廣告。圖／香奈兒提供
香奈兒2023/24秋冬前導系列形象廣告。圖／香奈兒提供
粉黑雙色繞踝繫帶瑪莉珍鞋，42,600元。圖／香奈兒提供
粉黑雙色繞踝繫帶瑪莉珍鞋，42,600元。圖／香奈兒提供
雙C LOGO 印花蝴蝶結髮帶，25,200元。圖／香奈兒提供
雙C LOGO 印花蝴蝶結髮帶，25,200元。圖／香奈兒提供
米色菱格紋皮穿鍊肩背包，16萬3,500元。圖／香奈兒提供
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勃根地紅斜紋軟呢鐘形帽，39,100元。圖／香奈兒提供
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勃根地紅拼接編織及珠飾涼鞋，78,200元。圖／香奈兒提供
勃根地紅拼接編織及珠飾涼鞋，78,200元。圖／香奈兒提供
香奈兒2023/24秋冬前導系列形象廣告。圖／香奈兒提供
香奈兒2023/24秋冬前導系列形象廣告。圖／香奈兒提供
雙C LOGO心型耳環，28,800元。圖／香奈兒提供
雙C LOGO心型耳環，28,800元。圖／香奈兒提供
香奈兒2023/24秋冬前導系列形象廣告由年輕女演員Iman Perez擔綱。圖／香奈兒提供
香奈兒2023/24秋冬前導系列形象廣告由年輕女演員Iman Perez擔綱。圖／香奈兒提供

香奈兒 電影 品牌

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