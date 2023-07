歡迎來到BOUCHERON快樂宇宙 More is More高級珠寶系列

每年七月BOUCHERON的高級珠寶系列發表會,都像驚奇寶箱,品牌創意總監Claire Choisne的作品總讓人分外期待,今年也不例外。

發布會現場妝點著飽和色彩,並置放復刻自日本藝術家梅田正德的「擂台」,一身鮮亮的Claire在輕快樂音中開始介紹新作,隨模特兒戴著如卡通般讓人驚呼的超大蝴蝶結髮飾登場時,也揭開最新Carte Blanche, More is More高級珠寶系列核心主題:「快樂!」

2020年因疫情反覆封城的低潮,讓Claire再次思考「珍貴」的定義,於是決定用珠寶創造快樂,她從普普藝術汲取能量,援引80年代曼菲斯風格與錯視藝術,端出跳脫規則、挑戰工藝極限,並讓人看了都能會心一笑的設計狂想。

長達29公分的Tie the Knot蝴蝶結,開高級珠寶先河使用比鋁還輕30%的鎂金屬,結合製作眼鏡常用的生物醋酸纖維(bio acetate)並鑲嵌鑽石,多達200個零件僅重94克。這件超乎想像輕柔的珠寶,承載著勇於創新、設計團隊兩年多的研發與兼顧永續發展的使命,美好又意義非凡。

接下來是六款融入幾何與普普風格的戒指及髮圈、口袋造型珠寶、大到需要掛在肩上的鍊節項鍊、超薄珍珠項鍊、解構魔術方塊的立方項鍊,就連帽T拉繩也變成珠寶。從造型、材質到工藝都開創新紀元的More is More高級珠寶系列,難怪連品牌總裁都直呼「瘋狂!」,發表現場更是笑語不斷,成功創造快樂。

賣不掉也沒關係,就愛這瘋狂!

對高級珠寶品牌來說,如此創新前衛的設計也意味著銷售風險,但發表會後接受訪問的BOUCHERON總裁Hélène Poulit-Duquesne很快解答了我們的疑慮。「完全沒有!」被問是否憂懼新作品銷售時,Hélène快速且堅定地回覆,「Claire應該比我還害怕。我深信我的職責之一就是支持她。因為對一個充滿創意的人來說,如果我不在她身後支持,她可能就不敢放膽瘋狂。」

為了全力支持創意,Hélène甚至拆分一年兩次的高級珠寶系列目標。一月的「Histoire de Style」系列聚焦品牌歷史、經典的大克拉寶石設計,目標在於銷售;七月的「Carte Blanche」系列著重創意和創新歷程,目標是溝通品牌定位與形象。「所以如果七月的作品一件也賣不掉,我不在乎!」