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歡迎來到BOUCHERON快樂宇宙 More is More高級珠寶系列

聯合報／ 特派記者陳若齡／巴黎採訪即時報導
穿搭繽紛的模特兒隨音樂上台歡樂搖擺。圖／BOUCHERON提供
穿搭繽紛的模特兒隨音樂上台歡樂搖擺。圖／BOUCHERON提供

每年七月BOUCHERON的高級珠寶系列發表會，都像驚奇寶箱，品牌創意總監Claire Choisne的作品總讓人分外期待，今年也不例外。

發布會現場妝點著飽和色彩，並置放復刻自日本藝術家梅田正德的「擂台」，一身鮮亮的Claire在輕快樂音中開始介紹新作，隨模特兒戴著如卡通般讓人驚呼的超大蝴蝶結髮飾登場時，也揭開最新Carte Blanche, More is More高級珠寶系列核心主題：「快樂！」

2020年因疫情反覆封城的低潮，讓Claire再次思考「珍貴」的定義，於是決定用珠寶創造快樂，她從普普藝術汲取能量，援引80年代曼菲斯風格與錯視藝術，端出跳脫規則、挑戰工藝極限，並讓人看了都能會心一笑的設計狂想。

長達29公分的Tie the Knot蝴蝶結，開高級珠寶先河使用比鋁還輕30％的鎂金屬，結合製作眼鏡常用的生物醋酸纖維（bio acetate）並鑲嵌鑽石，多達200個零件僅重94克。這件超乎想像輕柔的珠寶，承載著勇於創新、設計團隊兩年多的研發與兼顧永續發展的使命，美好又意義非凡。

接下來是六款融入幾何與普普風格的戒指及髮圈、口袋造型珠寶、大到需要掛在肩上的鍊節項鍊、超薄珍珠項鍊、解構魔術方塊的立方項鍊，就連帽T拉繩也變成珠寶。從造型、材質到工藝都開創新紀元的More is More高級珠寶系列，難怪連品牌總裁都直呼「瘋狂！」，發表現場更是笑語不斷，成功創造快樂。

賣不掉也沒關係，就愛這瘋狂！

對高級珠寶品牌來說，如此創新前衛的設計也意味著銷售風險，但發表會後接受訪問的BOUCHERON總裁Hélène Poulit-Duquesne很快解答了我們的疑慮。「完全沒有！」被問是否憂懼新作品銷售時，Hélène快速且堅定地回覆，「Claire應該比我還害怕。我深信我的職責之一就是支持她。因為對一個充滿創意的人來說，如果我不在她身後支持，她可能就不敢放膽瘋狂。」

為了全力支持創意，Hélène甚至拆分一年兩次的高級珠寶系列目標。一月的「Histoire de Style」系列聚焦品牌歷史、經典的大克拉寶石設計，目標在於銷售；七月的「Carte Blanche」系列著重創意和創新歷程，目標是溝通品牌定位與形象。「所以如果七月的作品一件也賣不掉，我不在乎！」

作為法國高級珠寶圈鮮見的兩位女性高層，Hélène笑稱是上帝的禮物，讓兩人在對的時間出現在對的地方，彼此信任合拍。正如此次隨新系列作品同步發行的紀錄片《Repousser les limites 》（Pushing Back the Limits突破極限），在Hélène的支持和帶領下，Claire不斷突破創意和工藝極限，兩人共同肩負BOUCHERON創新的使命，為高級珠寶締造不一樣的意義與價值。

Just An Illusion項鍊，鈦金屬和白金鑲嵌鑽石、錳鋁榴石、白水晶和高精密陶瓷飾漆處理。圖／BOUCHERON提供
Just An Illusion項鍊，鈦金屬和白金鑲嵌鑽石、錳鋁榴石、白水晶和高精密陶瓷飾漆處理。圖／BOUCHERON提供
Pearl Soap Bubble戒指，鋁和白金密鑲鑽石、珍珠母貝飾以藍寶石玻璃。圖／BOUCHERON提供
Pearl Soap Bubble戒指，鋁和白金密鑲鑽石、珍珠母貝飾以藍寶石玻璃。圖／BOUCHERON提供
I Got Your Back髮飾珠寶，鎂金屬、生物醋酸纖維與白金密鑲鑽石搭飾漆處理。圖／BOUCHERON提供
I Got Your Back髮飾珠寶，鎂金屬、生物醋酸纖維與白金密鑲鑽石搭飾漆處理。圖／BOUCHERON提供
BOUCHERON創意總監Claire Choisne解說此次設計靈感。記者陳若齡／攝影
BOUCHERON創意總監Claire Choisne解說此次設計靈感。記者陳若齡／攝影
In The Pocket +An Apple A Day口袋和手鐲成套珠寶，運用3D列印和鈦金屬。圖／BOUCHERON提供
In The Pocket +An Apple A Day口袋和手鐲成套珠寶，運用3D列印和鈦金屬。圖／BOUCHERON提供
SolveMe項鍊，鋁和白金密鑲鑽石、灰色尖晶石、粉紅藍寶石搭珍珠母貝。圖／BOUCHERON提供
SolveMe項鍊，鋁和白金密鑲鑽石、灰色尖晶石、粉紅藍寶石搭珍珠母貝。圖／BOUCHERON提供
BOUCHERON總裁Hélène Poulit-Duquesne（左）和創意總監 Claire Choisne s。圖／BOUCHERON提供
BOUCHERON總裁Hélène Poulit-Duquesne（左）和創意總監 Claire Choisne s。圖／BOUCHERON提供
Tie the Knot別飾，鎂金屬、生物醋酸纖維與白金鑲鑽。圖／BOUCHERON提供備註
Tie the Knot別飾，鎂金屬、生物醋酸纖維與白金鑲鑽。圖／BOUCHERON提供備註
Pull Me服飾珠寶，可像胸針一樣固定在帽T繩條，可轉換為耳環或耳釘。圖／BOUCHERON提供
Pull Me服飾珠寶，可像胸針一樣固定在帽T繩條，可轉換為耳環或耳釘。圖／BOUCHERON提供
Pearl Soap Bubble項鍊，鋁和白金密鑲鑽石、珍珠母貝飾以藍寶石玻璃。圖／BOUCHERON提供
Pearl Soap Bubble項鍊，鋁和白金密鑲鑽石、珍珠母貝飾以藍寶石玻璃。圖／BOUCHERON提供
This is Not A Ring戒指，樹酯、鈦金屬和白金鑲嵌鑽石、黃色藍寶石和白水晶。圖／BOUCHERON提供
This is Not A Ring戒指，樹酯、鈦金屬和白金鑲嵌鑽石、黃色藍寶石和白水晶。圖／BOUCHERON提供
Do Not Iron!三色堇胸針，白金、黃金與鈦金屬鑲嵌鑽石和彩色寶石。圖／BOUCHERON提供
Do Not Iron!三色堇胸針，白金、黃金與鈦金屬鑲嵌鑽石和彩色寶石。圖／BOUCHERON提供
Once In A Blue Moon項鍊，白金飾漆鑲嵌鑽石和坦桑石。圖／BOUCHERON提供
Once In A Blue Moon項鍊，白金飾漆鑲嵌鑽石和坦桑石。圖／BOUCHERON提供
Tie the Knot別飾，鎂金屬、生物醋酸纖維與白金鑲鑽。圖／BOUCHERON提供
Tie the Knot別飾，鎂金屬、生物醋酸纖維與白金鑲鑽。圖／BOUCHERON提供

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