透過手機app輕鬆操控！EVE HomeKit Thread 智慧家庭一網打盡

蘋果家庭智能大廠EVE從2021年開始，便致力提升智能居家物聯設備的傳導技術，產品研發製作除了使用WiFi進行數據溝通外，在低能耗的設備傳導技術上已慢慢擺脫容易受限於傳導驅動的藍牙傳輸，將設備傳輸技術推升到以網狀聯動作為指令傳輸且設備驅動速度優於藍牙的「Thread」網狀頻段，透過智能設備在同時運用豐富的且支援同頻段且低能耗的設備下，建構出專屬的節點網路，讓使用者不需要在家中安裝過多的橋接設備，透過「點」與「點」的溝通，延伸設備可驅動距離，降低物聯產品的斷線率，提供更穩定的智能驅動環境。



圖 / 有.設計 uDesign 提供

EVE 的蘋果智能設備中，深受國人期待的EVE Energy智能插座-Thread在台正式上市，運用Thread技術與其他同品牌產品相互連結傳輸，當家中許多場所的傳統機械式家電接上智能插座，透過手機APP就可以自行規畫運作排程，自動開啟家電設備，當EVE Energy 智能插座-Thread與EVE Room 空氣品質偵測儀串接在一起，當房間悶熱室溫過高時，機器上的感測數值超過手機設定數值時，電風扇自動開啟，就能保持室內通風，降低屋子內的悶熱感；搭配動態感應器，夜晚光源偏低時，可讓客廳立燈即時開啟，使用者可以依照生活習慣建置多樣化的生活場景。



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當使用Thread傳輸技術的產品越多時，智慧物聯的產品設備就越不需要在屋內的其他空間中架設許多具有橋接功能的中控設備。如使用蘋果家庭的使用者較可在家中僅需一台Apple TV和Homepob的情況下透過多台具有Thread傳輸功能的設備，建立完整的傳輸網絡，無限延伸驅動距離，未來還可在Matter聯盟內中配合其他已通過聯盟認證的產品，讓物聯網的產品運用上不再受限於品牌以及支援平台，透過Thread搭建出更多元的智慧家庭的優質生活。



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