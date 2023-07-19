快訊

大笑闖入北韓？駐韓美軍瘋狂越界 已被北韓拘捕

揭高雄冰店中毒案 吹哨者自爆：警示食安沒被感謝 反遭酸民肉搜

COMPLE 悠遊卡錶帶 感應靈敏超耐用！Watch 變身為你的隨身悠遊卡

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
圖 / 有.設計 uDesign 提供
圖 / 有.設計 uDesign 提供

圖 / 有.設計 uDesign 提供
圖 / 有.設計 uDesign 提供

生活在台灣，大眾交通工具必備的悠遊卡已經是日常中的標配了，那麼身為Apple Watch愛用者的你，是否也曾想過直接使用Apple Watch感應進站搭捷運搭公車呢？很可惜的是目前悠遊卡功能還是沒有辦法整合到Apple Watch中，因此COMPLE推出Apple Watch 皮革悠遊卡錶帶，大大解決長期困擾用戶的問題！

相較於市面上的他牌悠遊卡錶帶品牌，最大的差異在於FPC版的設計，COMPLE耗費兩年多的時間，研發出專門為錶帶設計的FPC軟板晶片，可以有效提高商品的耐用度，通過高強度U型彎折、S型彎折、拉伸測試…等一系列針對商品耐用度的魔鬼測試後，最終製作出首款不怕彎折的悠遊卡錶帶，還擁有悠遊卡公司官方授權認證，可以讓使用者更加放心的使用悠遊卡功能！

圖 / 有.設計 uDesign 提供
圖 / 有.設計 uDesign 提供

COMPLE 皮革悠遊卡錶帶，外型簡約經典的配色，讓你在各種場合穿搭都超適合，錶帶本身更是採用天然牛皮製成透氣且舒適，高質感的天然紋理搭配極簡的設計風格，簡單大方又不失文青優雅質感，除此之外，COMPLE更是採用磁吸錶扣的設計方式，咔一聲單手就能輕鬆戴，方便且快速，錶帶無打孔設計讓你可以微調你的錶圍，不會受到孔洞距離的限制，更加符合每個人的手圍，不管在通勤、旅遊、日常休閒活動，獨一無二專屬悠遊卡號，可綁定悠遊付，加值/買定期票/電子購物/城市旅遊，通通沒問題，COMPLE 皮革悠遊卡錶帶都將會是你的最佳日常隨身好夥伴！

圖 / 有.設計 uDesign 提供
圖 / 有.設計 uDesign 提供

狂賀新品上市，COMPLE皮革悠遊卡錶帶於有.設計 uDesign電商設計平台上線限時超早鳥優惠中，詳細商品資訊請見商品頁面查詢。

悠遊卡 電商 Apple Watch

延伸閱讀

遠雄海洋公園20歲生日 限量美人魚悠遊卡邀您探索海洋

「漢堡王悠遊卡」亮相！買套餐最高省40元、加送200元

撿到悠遊卡拿去85℃、超商消費共520元 法官判罰5千元

TPASS通勤月票／拖補助款 悠遊卡董座：10日未撥款將止付運輸業

相關新聞

「陳耀訓蛋黃酥」再度瞬間秒殺！網友泣：10秒就沒了

開賣就秒殺！引發全台瘋搶蛋黃酥熱潮的「陳耀訓蛋黃酥」於7月19日中午12:30開放預購，同樣採拓元售票系統販售每盒980...

也來策展！陳柏霖x蘇富比當代藝術專拍下週舉槌

7月27日將於香港蘇富比（Sotheby's）舉辦的Contemporary Curated當代藝術專場拍賣，特別與著名...

捐血送門票！「台灣美食展」7/20預售優惠票開賣

「台灣美食展」將於8月4日至7日在台北世貿一館登場，主辦單位台灣觀光協會宣布，明(7/20)起預售票開賣，可享9折優惠；...

NOKE 忠泰樂生活再玩跨界藝術 「Ha Ha SUMMER 夏日嘉年華」7月14日正式登場

繼開幕期間邀請法國當代藝術家 Jordane Saget來台揮灑創意，《NOKE 忠泰樂生活》再次出擊，邀請旅居芬蘭的義大利藝術家 Lucas Zanotto (音譯：盧卡斯·贊諾托) 攜手推出大規模跨界合作，不單在一樓將有藝術展覽，還會結合全館主題設計、體驗活動、聯名商品、造型贈品等。適逢暑期，NOKE要讓大人小孩都在 Lucas 充滿童趣的藝術世界中盡情放鬆，流連忘返！

透過手機app輕鬆操控！EVE HomeKit Thread 智慧家庭一網打盡

蘋果家庭智能大廠EVE從2021年開始，便致力提升智能居家物聯設備的傳導技術，產品研發製作除了使用WiFi進行數據溝通外，在低能耗的設備傳導技術上已慢慢擺脫容易受限於傳導驅動的藍牙傳輸，將設備傳輸技術推升到以網狀聯動作為指令傳輸且設備驅動速度優於藍牙的「Thread」網狀頻段，透過智能設備在同時運用豐富的且支援同頻段且低能耗的設備下，建構出專屬的節點網路，讓使用者不需要在家中安裝過多的橋接設備，透過「點」與「點」的溝通，延伸設備可驅動距離，降低物聯產品的斷線率，提供更穩定的智能驅動環境。

寧夏夜市30攤任選53折！賀「美食通票」上線 西瓜汁1元

台灣小吃享譽國際，為搶攻暑假和來台旅客的龐大商機，Klook與寧夏夜市共同推出全新「寧夏夜市美食通票」，囊括近30間必吃...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦