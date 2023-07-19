COMPLE 悠遊卡錶帶 感應靈敏超耐用！Watch 變身為你的隨身悠遊卡

圖 / 有.設計 uDesign 提供

生活在台灣，大眾交通工具必備的悠遊卡已經是日常中的標配了，那麼身為Apple Watch愛用者的你，是否也曾想過直接使用Apple Watch感應進站搭捷運搭公車呢？很可惜的是目前悠遊卡功能還是沒有辦法整合到Apple Watch中，因此COMPLE推出Apple Watch 皮革悠遊卡錶帶，大大解決長期困擾用戶的問題！



相較於市面上的他牌悠遊卡錶帶品牌，最大的差異在於FPC版的設計，COMPLE耗費兩年多的時間，研發出專門為錶帶設計的FPC軟板晶片，可以有效提高商品的耐用度，通過高強度U型彎折、S型彎折、拉伸測試…等一系列針對商品耐用度的魔鬼測試後，最終製作出首款不怕彎折的悠遊卡錶帶，還擁有悠遊卡公司官方授權認證，可以讓使用者更加放心的使用悠遊卡功能！



圖 / 有.設計 uDesign 提供

COMPLE 皮革悠遊卡錶帶，外型簡約經典的配色，讓你在各種場合穿搭都超適合，錶帶本身更是採用天然牛皮製成透氣且舒適，高質感的天然紋理搭配極簡的設計風格，簡單大方又不失文青優雅質感，除此之外，COMPLE更是採用磁吸錶扣的設計方式，咔一聲單手就能輕鬆戴，方便且快速，錶帶無打孔設計讓你可以微調你的錶圍，不會受到孔洞距離的限制，更加符合每個人的手圍，不管在通勤、旅遊、日常休閒活動，獨一無二專屬悠遊卡號，可綁定悠遊付，加值/買定期票/電子購物/城市旅遊，通通沒問題，COMPLE 皮革悠遊卡錶帶都將會是你的最佳日常隨身好夥伴！



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