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極簡質感太美！愛馬仕推麝香鳶尾香氛身體乳帶來愉悅感

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
愛馬仕麝香鳶尾香氛身體乳／200ml／5,150元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕麝香鳶尾香氛身體乳／200ml／5,150元。圖／愛馬仕提供

在炎熱的夏天中，身上總要能夠散發出優雅、愉悅的香氣，才能給人最佳的第一印象。愛馬仕推出全新的麝香鳶尾香氛身體乳，起源自2018年創作的麝香鳶尾香氛油精萃，先擦上身體乳，再搭配香氛油精萃，讓身體更爲持香，馬上用嗅覺，給人最佳的好印象。

愛馬仕調香師Christine Nagel奠基於傳統工藝，創作出觸感柔滑的精油之後，希望賦予香水不同的感官體驗，因此推出麝香鳶尾香氛身體乳，花香經過傳統工藝的萃取，轉化為芳香馥郁的香脂，成為身體專用的乳霜。

內含摩洛哥堅果油、甜杏仁油、澳洲堅果籽油等滋養成分，以及乳木果油和蘆薈，讓身體肌膚持續保濕舒緩，更能散發出中性香調，無論男女都適合使用。

麝香鳶尾香氛身體乳可以單獨使用，更能搭配香氛油精萃，若想要更具巧思，也能搭配其他的香氛油精萃與香氛產品，不過得要先擦上身體乳，再搭配其他香氛，更能呈現出與眾不同的香氣魅力。

愛馬仕麝香鳶尾香氛身體乳／200ml／5,150元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕麝香鳶尾香氛身體乳／200ml／5,150元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕麝香鳶尾香氛身體乳／200ml／5,150元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕麝香鳶尾香氛身體乳／200ml／5,150元。圖／愛馬仕提供

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