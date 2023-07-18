極簡質感太美！愛馬仕推麝香鳶尾香氛身體乳帶來愉悅感

在炎熱的夏天中，身上總要能夠散發出優雅、愉悅的香氣，才能給人最佳的第一印象。愛馬仕推出全新的麝香鳶尾香氛身體乳，起源自2018年創作的麝香鳶尾香氛油精萃，先擦上身體乳，再搭配香氛油精萃，讓身體更爲持香，馬上用嗅覺，給人最佳的好印象。

愛馬仕調香師Christine Nagel奠基於傳統工藝，創作出觸感柔滑的精油之後，希望賦予香水不同的感官體驗，因此推出麝香鳶尾香氛身體乳，花香經過傳統工藝的萃取，轉化為芳香馥郁的香脂，成為身體專用的乳霜。

內含摩洛哥堅果油、甜杏仁油、澳洲堅果籽油等滋養成分，以及乳木果油和蘆薈，讓身體肌膚持續保濕舒緩，更能散發出中性香調，無論男女都適合使用。