大容量抗潮神器！家中的潮濕全被它吸乾？！ HYD「吸水怪獸」除濕機

台灣一年四季天氣潮濕，夏季尤其濕熱驚人，洗完澡黏膩感受仍然存在，再加上突如其來的午後雷陣雨，讓全民都變成「潮」男、「潮」女，這時如果想要維持乾爽的清新外貌、解決濕度太高衣服總是曬不乾的困擾，同時杜絕雨季悶濕黏膩感所造成的心情不美麗，選擇一台好用的除濕機超級重要。

HYD 16.4L一級能效美型除濕機D-268，由氣質女星邵雨薇代言，展現優雅生活風貌。 圖／HYD 提供

「超認真調查局」街訪發現，民眾最困擾的居住問題就是潮濕，不僅家中物品容易發霉、壁癌增生，地板也會反潮、不容易維持乾爽整潔，曬衣服不容易乾，如果是自然捲髮型的民眾，毛躁的亂髮還需要花更多時間來整理養護，更有住在基隆的民眾發生過在房間因為潮濕地板而滑倒的誇張情況。

HYD「吸水怪獸」除濕機D-268，16.4公升超高日除濕量加上5.5L隱藏式超大水箱，整體外觀超俐落，放在家中任何空間都不會覺得突兀。可適用18坪大空間，家庭用戶也能持續享受極致乾爽，且除濕同時濾淨，帶來全天候舒適環境。除了外型極簡美型，運轉時僅有45dB靜音低噪，搭配9段濕度調節，日常生活、睡眠時使用也完全不受影響，從內到外滿足追求兼顧居家美感與舒適度的需求。

HYD「吸水怪獸」除濕機外型簡約俐落，放在家中任何角落都很合適。 圖／HYD 提供

HYD「吸水怪獸」除濕機的操作介面相當直覺簡單，可直接選擇自動舒適除濕鍵，或依照喜好需求自訂除濕百分比，有24小時定時功能，還可調整風速，全家大人小孩都能輕鬆上手，濕度顯示螢幕一目瞭然，全天候都能擁有舒適環境。

底部360度萬向滾輪，搭配機身上的把手，可輕鬆移動至家中每個角落使用，再加上大除濕量、大容量水箱設計，不論是客廳、臥室、浴室或是室內晾衣都能輕鬆除濕。水箱本身也有握把設計，可以輕鬆提起倒水，家中真的非常潮濕的民眾，也可以透過水管口設計，接上水管後就能自動連續排水。

HYD「吸水怪獸」吸水力強大，是雨季室內晾衣的好幫手，讓衣服逃離曬不乾或發霉的命運。 圖／HYD 提供

迎戰夏季電價，省電就是省錢，HYD「吸水怪獸」一級能效超省電，現在購買還能申請政府節能補助，省更多。內部可拆式淨化濾網，不僅除濕也能享受好空氣，還可拆卸清洗，後續不用花大錢買耗材。主機保固一年，壓縮機保固三年，使用更安心。