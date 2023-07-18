momo購物網「繽紛盛夏0°C」500款人氣冰品5折起！「哈根達斯、杜老爺、義美、明治、小美」大集合

炎炎烈日當頭，夏季冰品買氣爆棚，momo購物網根據站上銷售統計，6月至今冰品買氣成長逾3成，其中隨時隨地都能開吃的雪糕冰棒、適合多人分享的桶裝冰淇淋、輕盈無負擔的仙草為消費者3大首選。momo購物網即日起至7月31日推出「繽紛盛夏0°C」冰品大集合，網羅Haagen-Dazs哈根達斯、莫凡彼、阿奇儂、明治、杜老爺、春一枝等品牌，祭出500款人氣冰品限時優惠5折起，再加碼單筆消費滿額送限量mo幣、集氣分享活動資訊抽限量Apple AirPods二代。

許多人偏好隨時隨地都能開吃也不沾手的雪糕冰棒，momo購物網人氣商品像是美食YouTuber聯名冰品「阿奇儂WA!COOKIES雪糕」，濃茶外層搭配香甜雪糕及布朗尼蛋糕體，一支滿足所有甜點胃，單日最高狂賣破萬支；「Haagen-Dazs哈根達斯極致寵愛雪糕」嚴選頂級牛乳製作天然無添加，外層包覆巧克力脆皮內含絲滑口感雪糕，輕鬆享受奢華體驗；還有台灣唯一天然水果手作冰「春一枝水果冰棒」，將新鮮正熟的台灣水果以純手工方式製成冰棒，保留原味精神。

桶裝冰淇淋不僅消暑，還能與家人一起分享。momo購物網熱銷商品像是冰淇淋界的精品「Haagen-Dazs哈根達斯極致浪漫馬卡龍迷你杯」，將馬卡龍與冰淇淋甜蜜結合，單日最高熱銷超過2萬杯；「杜老爺家庭號桶裝冰淇淋」嚴選澳洲、紐西蘭優質奶粉原料，綿密口感還可搭配蛋糕、飲品或鬆餅享用；「Movenpick莫凡彼冰淇淋100%純天然冰淇淋」使用瑞士阿爾卑斯山脈純淨乳源及天然食材製作，以瑞士工藝完美保留水果真實風味。

養身風氣日漸提升，無負擔又清涼解暑的仙草也有一批忠實愛好者，momo購物網人氣商品如知名街邊甜品店「黑丸嫩仙草招牌嫩仙草」，來自好山好水的關西仙草，以高純度比例遵循古法慢火熬煮5小時，散發濃濃道地台灣原味，單日熱銷近2千桶；台式甜品專家「鮮芋仙招牌嫩仙草凍」滑嫩口感及仙草香氣甜而不膩；「鮮芋仙招牌仙草冰沙」將古法風味拌上黑糖麻糬，冰沙綿密口感讓人難以抗拒。

瞄準夏日冰品商機，momo「繽紛盛夏0°C」即日起至7月31日集結近500款人氣冰品下殺5折起，單筆消費買500元登記送50元mo幣（每週限定200名）、滿2,500元登記抽10% mo幣（上限300元），集氣分享活動再抽Apple AirPods二代（限量5名）。