LONGCHAMP跨界藝術刊物打造聯名袋包 超ㄎㄧㄤ風格圖案背後藏秘密！

法國時尚品牌LONGCHAMP和藝術刊物TOILETPAPER創辦人Maurizio Cattelan、攝影師Pierpaolo Ferrari合作，以代表法國事物的圖象為創作主題，推出一系列的Le Pliage袋包。

藝術刊物TOILETPAPER著名的風格就是照片呈現技巧，不使用過度的修圖，因此在這聯名系列中的包包上所見圖案，皆是實際拍攝而成。像是嘴叼著煙斗的法國鬥牛犬、咬著Le Pliage摺疊包的老虎，看起既有趣又超現實。而LONGCHAMP也透露，其中所拍攝用的煙斗，也是品牌創辦人所收藏，最後歸還時，意外發現多了咬痕，讓人莞爾。此次聯名系列，共完成了五個特別圖案，結合時下最夯的「多巴胺」色系，如糖果粉、天空藍與艷陽黃色調，運用在Le Pilage的旅行袋、手提包、托特包和手拿包上，更提供了兩款牛皮鑰匙圈和印有「TOILETCHAMPLONGPAPER」字樣絲巾。

藝術刊物TOILETPAPER著名的風格就是照片呈現技巧，不使用過度修圖，因此在這聯名系列中的包包上所見圖案，皆是實際拍攝而成。圖／LONGCHAMP提供

LONGCHAMP創意總監Sophie Delafontaine也說「在LONGCHAMP我們總是從時尚與藝術的交匯中汲取靈感。TOILETPAPER以獨特的方式將時尚、藝術及流行文化與幽默創意結合。我們認為他們大膽的美學和輕鬆的生活方式與LONGCHAMP正面積極、樂觀奢華的豐沛能量相契合」。

而為了紀念LONGCHAMP與TOILETPAPER聯名系列上市，品牌也為台北101旗艦店換上搶眼的桃紅、黃、天空藍相互托襯下形塑熱鬧歡騰的店內氛圍。

LONGCHAMP X TOILETPAPER 聯名系列手提包，10,200元。圖／LONGCHAMP提供

LONGCHAMP X TOILETPAPER聯名系列旅行袋，16,300元。圖／LONGCHAMP提供

LONGCHAMP X TOILETPAPER聯名系列鑰匙圈，4,300元。圖／LONGCHAMP提供

LONGCHAMP X TOILETPAPER聯名系列手提包，8,800元。圖／LONGCHAMP提供

LONGCHAMP X TOILETPAPER聯名系列旅行袋，16,300元。圖／LONGCHAMP提供