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晶華栢麗廳「買一送一」！10大「屋台料理」秒飛日本

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
屋台料理的代表美食之一、大阪名物，熱氣翻騰的章魚燒。圖／晶華酒店提供
屋台料理的代表美食之一、大阪名物，熱氣翻騰的章魚燒。圖／晶華酒店提供

最受歡迎的台北晶華酒店一樓栢麗廳自助餐廳「買一送一」再度登場。即日起至8月27日期間周一至周四、餐廳加開8點至10點的晚晚餐時段，供餐時間至晚間9點半，免費加入晶華會APP即可享用餐買一送一的超值特惠，無限享用上百道精緻美饌、兩人用餐1,896元、平均每人千元有找。

此刻的栢麗廳也充滿著日式氛圍，即日起至8月27日「夏日屋台美食祭」登場，餐廳現場搖身變為日本夏日祭典現場，主廚聯手日籍餐飲團隊端出大阪燒、章魚燒、鐵火丼、鹽烤香魚、炒麵麵包、咖哩烏龍湯麵、糯米團子，以及清涼消暑的日式刨冰等十數款人氣屋台美食，搭配無限暢飲的水果沙瓦和生啤酒，讓人有秒飛日本之感。【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

此外，搭配此次活動，客房也同步推出「夏日屋台美食假期」，入住豪華客房一晚並享有兩客栢麗廳午餐，每房每晚7,500元起。上述用餐及住房消費登錄於晶華會APP頁面，還有機會獲得栢麗廳平日午晚餐雙人券(價值3,476元)。

日文的「屋台」，指的是「小攤子」。傳說江戶時代，為了解決奔波於日本各地的武士們、無法空出時間在餐廳裡好好吃頓飯的問題，便在街口等交通要道上擺起攤子，販售蕎麥麵、握壽司和天婦羅等較簡便的食物。隨著時代的演變，「屋台」成了流動攤販的代名詞，除了提供上班族們晚餐與消夜的常態性「屋台」，日本夏日祭典也會見到販售各式美食與趣味遊戲的活動式「屋台」。

屋台料理的最大特色是方便烹調、且方便食用，此次栢麗廳推出的「夏日屋台美食祭」精選10大屋台人氣美食，包括大阪名物章魚燒與大阪燒、日式炒麵麵包，還有炭香十足烤魷魚、烤香魚，以現流魚獲為主角的鮭魚卵親子丼與鐵火丼，麵食區風味濃郁的咖哩烏龍湯麵與日式拿坡里義大利麵，甜品區的烤糯米糰子、蕨餅、利久饅頭，以及視覺清涼口味多元的日式刨冰等。

訂位資訊可洽：02-2521-5000轉3870栢麗廳，訂房可查酒店官網。

大阪燒、章魚燒、鐵火丼、鹽烤香魚、炒麵麵包、咖哩烏龍湯麵、糯米團子等十數款人氣屋台美食登場。圖／晶華酒店提供
大阪燒、章魚燒、鐵火丼、鹽烤香魚、炒麵麵包、咖哩烏龍湯麵、糯米團子等十數款人氣屋台美食登場。圖／晶華酒店提供
活動期間，栢麗廳將供應以現流海鮮製作而成的築地市場海鮮丼。圖／晶華酒店提供
活動期間，栢麗廳將供應以現流海鮮製作而成的築地市場海鮮丼。圖／晶華酒店提供
「夏日屋台美食祭」除了供應各式應景美食外，餐廳也營造出日式祭典氛圍。圖／晶華酒店提供
「夏日屋台美食祭」除了供應各式應景美食外，餐廳也營造出日式祭典氛圍。圖／晶華酒店提供
「夏日屋台美食祭」中，以豐富佐料拌炒鹹香醬汁的日式炒麵麵。圖／晶華酒店提供
「夏日屋台美食祭」中，以豐富佐料拌炒鹹香醬汁的日式炒麵麵。圖／晶華酒店提供

美食 餐廳 日本

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