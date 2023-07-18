晶華栢麗廳「買一送一」！10大「屋台料理」秒飛日本

最受歡迎的台北晶華酒店一樓栢麗廳自助餐廳「買一送一」再度登場。即日起至8月27日期間周一至周四、餐廳加開8點至10點的晚晚餐時段，供餐時間至晚間9點半，免費加入晶華會APP即可享用餐買一送一的超值特惠，無限享用上百道精緻美饌、兩人用餐1,896元、平均每人千元有找。

此刻的栢麗廳也充滿著日式氛圍，即日起至8月27日「夏日屋台美食祭」登場，餐廳現場搖身變為日本夏日祭典現場，主廚聯手日籍餐飲團隊端出大阪燒、章魚燒、鐵火丼、鹽烤香魚、炒麵麵包、咖哩烏龍湯麵、糯米團子，以及清涼消暑的日式刨冰等十數款人氣屋台美食，搭配無限暢飲的水果沙瓦和生啤酒，讓人有秒飛日本之感。【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

此外，搭配此次活動，客房也同步推出「夏日屋台美食假期」，入住豪華客房一晚並享有兩客栢麗廳午餐，每房每晚7,500元起。上述用餐及住房消費登錄於晶華會APP頁面，還有機會獲得栢麗廳平日午晚餐雙人券(價值3,476元)。

日文的「屋台」，指的是「小攤子」。傳說江戶時代，為了解決奔波於日本各地的武士們、無法空出時間在餐廳裡好好吃頓飯的問題，便在街口等交通要道上擺起攤子，販售蕎麥麵、握壽司和天婦羅等較簡便的食物。隨著時代的演變，「屋台」成了流動攤販的代名詞，除了提供上班族們晚餐與消夜的常態性「屋台」，日本夏日祭典也會見到販售各式美食與趣味遊戲的活動式「屋台」。

屋台料理的最大特色是方便烹調、且方便食用，此次栢麗廳推出的「夏日屋台美食祭」精選10大屋台人氣美食，包括大阪名物章魚燒與大阪燒、日式炒麵麵包，還有炭香十足烤魷魚、烤香魚，以現流魚獲為主角的鮭魚卵親子丼與鐵火丼，麵食區風味濃郁的咖哩烏龍湯麵與日式拿坡里義大利麵，甜品區的烤糯米糰子、蕨餅、利久饅頭，以及視覺清涼口味多元的日式刨冰等。