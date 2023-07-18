全家便利商店咖啡品牌體驗店「Let’s Café PLUS」創新味！「冰球氣泡凍飲、雪酪咖啡」必喝

全家便利商店旗下咖啡品牌體驗店「Let’s Café PLUS」於2022年12月插旗台北市中山區，質感舒適的空間不僅供應專業咖啡，還可選擇沙拉、三明治、甜點、果昔等多元的餐點飲品，是周遭居民及上班族的用餐、休憩好去處，其中含冰球的冰滴咖啡、大份量活力沙拉、造型可愛的克拉芙棒吸引不少消費者朝聖打卡。近日氣溫持續攀升，「Let’s Café PLUS」以「涼日饗宴」為主題，即日起換上夏季新菜單，推出可頌沙拉早午餐組合、厚片土司系列、雪酪特調咖啡、冰球氣泡凍飲等12項特色餐飲，一系列吸睛又美味的新品勢必再讓Let’s Café PLUS成為社群「跑咖」熱點。

「Let’s Café PLUS」即日起換上夏季新菜單，首推必喝系列為「冰球氣泡凍飲」（每杯售價180元），包含「洛神梅果」、「橙柚百香」兩種口味，不僅注入氣泡水讓酸甜果茶增添清爽感，底部還添加店內人氣唐寧茶「琥珀焦糖博士茶」製成的茶凍，上方更飄浮著果茶冰球，整體呈現夢幻漸層色系；入口後層次豐富的口感驚艷味蕾，一次就能滿足消費者夏天喜愛的手搖飲3元素：視覺系、清爽系、咀嚼系。

另一款夏日推薦新品「橙柚百香雪酪特調」（售價220元），使用「宏都拉斯義式濃縮」搭配「橙柚百香飲」及「芒果百香雪酪」，3樣單品可依個人喜好自由添加，不論是喜愛咖啡味濃一點、果茶香多一點，或是來點創意將雪酪冰棒沾上咖啡飲直接享用，都能品嘗獨特風味，五感體驗趣味豐富。

此外，本次新推出的「經典藝妓」、「肯亞祈安布郡」咖啡亦是咖啡品飲者不可錯過的品項。「經典藝妓冰滴咖啡」（售價280元，每日限量供應）使用雲林古坑青山坪藝妓咖啡豆特別調配製成，完美配比可同時品嘗到經典豆的醇厚香氣與百香果、鳳梨等熱帶水果的清爽口感，搭配咖啡冰球，讓每一口都香醇美味；「肯亞祈安布郡滴淬咖啡」（售價180元）口感帶有茂谷柑、番茄與甘蔗香氣，酸值明亮活潑、層次分明。

選用玉美生技嚴選履歷鮮蔬製成的活力沙拉系列，一直是「Let’s Café PLUS」的明星輕食，開幕迄今皆是熱銷冠軍，其中份量充足及蔬菜新鮮味美的特色最受消費者好評。根據「Let’s Café PLUS」觀察，許多消費者經常會點用一份沙拉搭配其他輕食，與朋友分享共食；為讓消費者獨自一人也能享受營養均衡的美味，「Let’s Café PLUS」將活力沙拉延伸至早午餐商組，推出「里肌可頌沙拉組合」及「嫩雞可頌沙拉組合」，分別以燒烤里肌肉、嫩雞胸肉搭配份量適中的新鮮蔬菜和外酥內軟的可頌麵包，還吃得到大武山牧場雞蛋，每份售價220元，搭配任一飲品皆可折30元。

到「Let’s Café PLUS」享用早餐，除了多口味的匠心三明治以外，現在更多了厚片土司新選擇！新品「元氣水煮蛋厚片」、「元氣蛋沙拉厚片」選用具有Clean Label潔淨標章認證的全家便利商店匠土司「厚切醇乳香土司」，烘烤後搭配奶油塊及大武山牧場水煮蛋或雞蛋沙拉，早餐時段上午7點至10點30分點用任一組合搭配經典美式咖啡，可享早安套餐價99元，加價20元可升級搭配經典拿鐵或伯爵濃醇鮮奶茶。歡慶新品上市，即日起至7月26日於早餐時段購買厚片土司加經典美式咖啡套餐組合，可享89元特價優惠。接近午餐時段想來點重口味輕食，還可選擇「番茄佐墨西哥辣乳酪」厚片土司，香濃的辣味雙色乾酪配上墨西哥辣椒，口味香辣帶勁，每份售價109元。

而咖啡廳不可少的甜點系列亦有夏季新品，「Let’s Café PLUS」新推出「蒙布朗芋泥千層蛋糕」、「可可千層蛋糕」，將於7月19日起開賣，每個售價90元，搭配咖啡等全品項飲品皆可折30元，最低只要150元就可享受美味的下午茶時光。

為提供消費者便利的用餐體驗，全家便利商店App外送自取平台「FamiNow」，以及外送雙平台Uber Eats、foodpanda也將陸續開放點用新上市輕食與飲品，不論是預訂自取或是外送到府，都能品嘗到現做美味。

●「Let’s Café PLUS」資訊

店址：台北市中山區中山北路二段71號