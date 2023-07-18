跟著亞洲首位GoPro大使 Johnny Lo 搭台灣好行遊台南

台南市國際旅客日漸增加，台南市觀旅局邀請亞洲第一位GoPro大使「Johnny Lo」擔任台南台灣好行旅遊宣傳大使，同時也邀請菲律賓裔混血Youtuber Wil Dasovich及Daniel Marsh、馬來西亞籍夫妻創作者Charlene Tan及Kai Theory，在九月時來台南搭乘台灣好行。

台南市政府7月至11月期間推出一系列台灣好行推廣活動，除依據不同客群設計6大主題24場次的示範遊程，更結合食、宿、遊、購發行400份限量主題套票及拍照打卡抽獎活動，Johnny L在記者會上介紹4位好友，表示將透過實際體驗與GoPro拍攝方式，讓更多旅客了解如何搭乘台灣好行玩台南，並把台南觀光行銷到國際，4位Youtuber也透過預錄影片傳達他們對旅遊台南的期待之情。

市長黃偉哲表示，台灣好行主題示範遊程活動已邁入第3年，市府每年規畫多元遊程，邀請民眾親自搭乘，吸引許多忠實粉絲每年重遊參與。不論是海線或山線，不同的路線各有不同特色，歡迎全國遊客搭乘台灣好行遊台南，台南文化、宗教底蘊深厚，美食小吃也不容錯過，明年2024年就要迎接台南400，希望體驗過遊程的民眾，能把台南的美再推廣給更多人知道。

觀旅局說，今年有6大主題共24場次的示範遊程，將安排專業導遊帶領搭乘台灣好行班次，體驗台灣好行的便利。「台南輕鬆遊 台灣好行慢旅行」4梯次、「親子共學 穿越時空遊學台南」9梯次、「邊玩邊拍 創作者旅拍郊遊行」4梯次、「午後時光 IG熱點快蒐」2梯次、「安平99 台南鮮體驗」1梯次及「It’s all about Tainan.」4梯次，各梯次限量15名，7月19日中午12點起在Accupass活動通(報名網址：https://www.accupass.com/go/tainan2023)開放報名登記。