為圓夢大一休學再拚 莊如安再戰技能競賽終拿全國第一

第53屆全國技能競賽剛剛落幕，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署選手表現優異，拿下16金9銀10銅22優勝17佳作成績，台南高工電機科的李雨威、陳亮均首次搭檔參加機器人職類組，靠著勤奮練習及絕佳默契拿下金牌，而身形嬌小、身高僅153公分的莊如安為了圓夢，她大一辦理休學全心投入競賽，這次終於奪得金牌，明年將前進法國里昂參加國際競賽，與全球好手同場競技。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，這次全國技能競賽青年組及青少年組共計68個職類、1181名選手競技，雲嘉南分署派出42個職類198名選手參賽，在建築舖面、粉刷技術與乾牆系統、漆作裝潢、西點製作等14個職類拿下16面金牌，這些選手有機會代表台灣，參加明年在法國里昂的國際技能競賽，也感謝南分署職訓師及工作同仁的努力，做選手最堅強的後盾。

其中勇奪漆作裝潢類金牌的莊如安，高一時就接觸技能競賽，當時她未能在分區賽突圍，隔年她捲土重來，晉級進入全國賽，最後在51屆全國賽拿下第5名，高三時專心學業，去年也順利進入台中科技大學就讀，但她始終難以忘懷參賽的緊張及成就感，為了不留下遺憾，與家人溝通後，決定休學1年，全力投入。

身材嬌小、又是女性的莊如安，除了技術外，也加強鍛鍊體能，在分區賽、全國賽發揮她快、狠、準的特色，加上特有的色彩敏銳度，她終於如願在該職類奪下第一，莊如安想把這份榮耀跟南分署職訓師林裕強、國手小組參與培訓的學長姐們分享，讓她不是孤軍奮戰，也完成奪金夢想。