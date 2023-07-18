黑松C&C X plain-me聯名商品7/20開賣！再抽東京雙人行

飲品聯名愈來愈有趣，從插畫家到進駐飯店，也有品牌與人氣服飾合作，推出系列潮牌衣帽，透過雙品牌粉絲交流互動，拓展更廣闊的消費群。

黑松C&C延續「自己的假自己FUN」的品牌主張，今年夏天與服裝風格選貨品牌plain-me合作，打造一系列可愛吸睛的手繪圖TEE、PM旅行小包、刺繡短褲、老帽、玻璃手拿杯及旅行毛巾等潮流商品，7/20起於全台plain-me門市及官網開賣。

C&C同步推出「C＆C潮玩衣波」活動，8/8前購買PET500ml C&C檸檬/葡萄氣泡飲、並至黑松LINE官方帳號成功綁定或註冊會員，登錄活動瓶蓋序號即送plain-me 200元折價金，還有機會抽中東京迪士尼雙人行、plain-me 5,000元購物金、C&C×plain-me聯名商品。登錄在7-ELEVEN購買C&C氣泡飲的發票還可抽獨家聯名禮盒。

KUNG FU TEA功夫茶則與台灣插畫家嗨小強HI JOHN聯名，以「小強×柴柴×圓圓」推出系列主題杯身與封膜，周邊商品「造型抱枕」與「大容量環保瓶」也大受喜愛，即起再推「野餐墊」與「環保杯袋」。夏季新品「葡萄柚多多茶凍」同享優惠，8/15前可享第二杯半價，購買飲料再享免費加料「烏龍茶凍」。